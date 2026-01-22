Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Фігурист Марсак увірвався в топ-8 Європи перед Олімпіадою

Фігурист Марсак увірвався в топ-8 Європи перед Олімпіадою

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:17
Український фігурист Марсак різко додав перед Олімпіадою
Кирило Марсак під час виступу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Український фігурист Кирило Марсак показав найкращий результат у кар'єрі на чемпіонаті Європи. Після короткої програми 21-річний спортсмен посідав 11-те місце.

Однак у довільній зумів зібратися та продемонстрував шостий результат, що дало йому змогу піднятися на підсумкову восьму позицію, повідомляє "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте також:

Цей результат став серйозним кроком уперед для Кирила Марсака. Порівняно з дебютним чемпіонатом Європи три роки тому українець піднявся одразу на 13 позицій, підтвердивши, що прогрес є не випадковістю, а наслідком системної роботи та стабільного зростання.

Марсак перевершив очікування

Турнір спочатку розглядався як етап підготовки до головних стартів сезону. До Олімпійських ігор у Мілані залишається менш як три тижні, і саме там Марсак стане єдиним представником України у фігурному катанні, що лише посилює увагу до його виступів та поточної форми.

Кирилл Марсак
Кирило Марсак після виступу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Я під дуже сильним враженням. Ми їхали сюди без очікувань високих місць та думали насамперед про підготовку до Олімпійських ігор. Коли побачив підсумковий результат, довго не міг повірити, що це відбувається насправді", — зізнався Марсак.

Нагадаємо, крім фігурного катання, Україна розраховуватиме на успішний виступ у лижній акробатиці.

Неллі Попович стала ще однією молодою зіркою олімпійської збірної України — що про неї відомо.

спорт Фігурне катання Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 Кирило Марсак
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації