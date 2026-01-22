Український фігурист Марсак різко додав перед Олімпіадою

Кирило Марсак під час виступу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Український фігурист Кирило Марсак показав найкращий результат у кар'єрі на чемпіонаті Європи. Після короткої програми 21-річний спортсмен посідав 11-те місце.

Однак у довільній зумів зібратися та продемонстрував шостий результат, що дало йому змогу піднятися на підсумкову восьму позицію, повідомляє "Суспільне Спорт".

Цей результат став серйозним кроком уперед для Кирила Марсака. Порівняно з дебютним чемпіонатом Європи три роки тому українець піднявся одразу на 13 позицій, підтвердивши, що прогрес є не випадковістю, а наслідком системної роботи та стабільного зростання.

Марсак перевершив очікування

Турнір спочатку розглядався як етап підготовки до головних стартів сезону. До Олімпійських ігор у Мілані залишається менш як три тижні, і саме там Марсак стане єдиним представником України у фігурному катанні, що лише посилює увагу до його виступів та поточної форми.

Кирило Марсак після виступу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Я під дуже сильним враженням. Ми їхали сюди без очікувань високих місць та думали насамперед про підготовку до Олімпійських ігор. Коли побачив підсумковий результат, довго не міг повірити, що це відбувається насправді", — зізнався Марсак.

Нагадаємо, крім фігурного катання, Україна розраховуватиме на успішний виступ у лижній акробатиці.

Неллі Попович стала ще однією молодою зіркою олімпійської збірної України — що про неї відомо.