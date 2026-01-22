Украинский фигурист Марсак резко прибавил перед Олимпиадой

Кирилл Марсак во время выступления. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Украинский фигурист Кирилл Марсак показал лучший результат в карьере на чемпионате Европы. После короткой программы 21-летний спортсмен занимал 11-е место.

Однако в произвольной сумел собраться и продемонстрировал шестой результат, что позволило ему подняться на итоговую восьмую позицию, сообщает "Суспільне Спорт".

Этот результат стал серьезным шагом вперед для Кирилла Марсака. По сравнению с дебютным чемпионатом Европы три года назад украинец поднялся сразу на 13 позиций, подтвердив, что прогресс является не случайностью, а следствием системной работы и стабильного роста.

Марсак превзошел ожидания

Турнир изначально рассматривался как этап подготовки к главным стартам сезона. До Олимпийских игр в Милане остается менее трех недель, и именно там Марсак станет единственным представителем Украины в фигурном катании, что лишь усиливает внимание к его выступлениям и текущей форме.

Кирилл Марсак после выступления. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Я под очень сильным впечатлением. Мы ехали сюда без ожиданий высоких мест и думали прежде всего о подготовке к Олимпийским играм. Когда увидел итоговый результат, долго не мог поверить, что это происходит на самом деле", — признался Марсак.

Напомним, помимо фигурного катания, Украина будет рассчитывать на успешное выступление в лыжной акробатике.

