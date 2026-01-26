Министр спорта Бидный охладил ожидания перед Олимпиадой-2026

Министр спорта Украины Матвей Бидный (в центре). Фото: УНИАН

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный осторожно оценил перспективы национальной команды на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые стартуют в Италии 6 февраля.

По его словам, ожидания от выступления украинцев формируются с учетом реального контекста и опыта прошлых Игр, где сборная стабильно брала не более одной медали.

В министерстве не скрывают: говорить о резком прорыве сейчас было бы неправильно, "Интерфакс-Украина".

Матвей Бедный подчеркнул, что Олимпиада традиционно остается турниром сюрпризов, где многое решают характер, психология и способность спортсмена выдать максимум в конкретный момент.

Олимпиада в Италии ждет участников. Фото: Reuters/Claudia Greco

Почему прогнозов избегают сознательно

Отдельно министр обратил внимание на то, что ставка делается не на громкие обещания, а на создание условий для качественной подготовки. По его словам, мотивация у спортсменов присутствует, а задача государства заключается в том, чтобы обеспечить стабильную работу системы, не отвлекая команду внешним давлением ожиданий.

"Мы не хотим никого загонять в рамки прогнозов и обязательств. Олимпиада — это место, где может произойти все что угодно, и иногда спортсмен раскрывается именно тогда, когда в него меньше всего верят. С мотивацией у наших атлетов проблем нет, вопрос в условиях и спокойной подготовке. Мы будем рады любой медали и каждому выходу на пьедестал", — объяснил Бедный.

