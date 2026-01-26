Видео
Планы НОК Украины на Олимпиаду-2026 — вызовы и ожидания

Планы НОК Украины на Олимпиаду-2026 — вызовы и ожидания


Дата публикации 26 января 2026 13:50
НОК Украины определил стратегию подготовки к Олимпиаде-2026
Украинская делегация во время представления формы на Олимпийские игры-2026. Фото: НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) входит в финальный подготовительный цикл к зимним Олимпийским играм-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В организации заявляли о четкой стратегии и стремлением усилить позиции страны в зимних видах спорта.

Сейчас основной целью является обеспечение спортсменов условиями для конкурентной борьбы даже несмотря на войну и ограниченные ресурсы, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Вадим Гутцайт
 Глава НОК Вадим Гутцайт. Фото: НОК Украины

Планы НОК на Олимпиаду-2026

Украина планирует выступить на Играх-2026, делая акцент на своих сильных видах спорта. Максимальное присутствие должно быть в биатлоне, фристайле и скелетоне.

НОК делает ставку на спортсменов, которые уже имеют олимпийский опыт: Дмитрия Пидручного, Юлию Джиму, Виталия Мандзина и Владислава Гераскевича. Параллельно структура работает над поддержкой молодого поколения, которое должно дебютировать в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Одним из ключевых направлений остается финансирование и логистика. Из-за полномасштабной войны большинство сборных базируются за рубежом, поэтому НОК координирует международные сборы, перенос тренировочных центров и участие в Кубках мира. Приоритетом является обеспечение спортсменам стабильного тренировочного процесса и их защита от военных рисков дома.

Результаты украинцев на этапах мировых серий в 2023-2025 годах легли в основу олимпийского планирования. НОК сохраняет акцент на эстафетах в биатлоне, стартах во фристайле и индивидуальных дисциплинах, где возможны прорывы, в частности в сноуборде и скелетоне. В то же время в НОК признают, что главным вызовом остается сохранение ширины состава и избежание сокращения делегации из-за недостатка инфраструктуры и внутренних ресурсов.

Стратегия подготовки к Играм-2026 носит реалистичный характер, поскольку НОК не делает громких прогнозов и не ставит ультимативной цели по медалям. В то же время в организации подчеркивают, что шансы на награды существуют — Украина может как получить медали, так и завершить Игры без них.

Ключевые задачи — выход в финалы, демонстрация стабильности, формирование нового поколения олимпийцев и сохранение международного присутствия украинского спорта в условиях войны.

Напомним, сборная Украины по сноубордингу осталась с одной лицензией на Олимпиаде-2026.

Ранее единственный украинский фигурист на Олимпиаде Кирилл Марсак обновил свой рекорд перед главным турниром четырехлетия.

НОК Украины олимпиада Олимпийская сборная Украины зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
