НОК України визначив стратегію підготовки до Олімпіади-2026

Національний олімпійський комітет України (НОК) входить у фінальний підготовчий цикл до зимових Олімпійських ігор-2026 в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. В організації заявляли про чітку стратегію та прагненням посилити позиції країни у зимових видах спорту.

Наразі основною метою є забезпечення спортсменів умовами для конкурентної боротьби навіть попри війну та обмежені ресурси, повідомив портал Новини.LIVE.

Плани НОК на Олімпіаду-2026

Україна планує виступити на Іграх-2026, роблячи акцент на своїх сильних видах спорту. Максимальна присутність має бути в біатлоні, фристайлі та скелетоні.

НОК робить ставку на спортсменів, які вже мають олімпійський досвід: Дмитра Підручного, Юлію Джиму, Віталія Мандзина та Владислава Гераскевича. Паралельно структура працює над підтримкою молодого покоління, яке має дебютувати в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Одним із ключових напрямків залишається фінансування та логістика. Через повномасштабну війну більшість збірних базуються за кордоном, тому НОК координує міжнародні збори, перенесення тренувальних центрів і участь у Кубках світу. Пріоритетом є забезпечення спортсменам стабільного тренувального процесу та їхній захист від військових ризиків удома.

Результати українців на етапах світових серій у 2023–2025 роках лягли в основу олімпійського планування. НОК зберігає акцент на естафетах у біатлоні, стартах у фристайлі та індивідуальних дисциплінах, де можливі прориви, зокрема в сноуборді та скелетоні. Водночас у НОК визнають, що головним викликом залишається збереження ширини складу та уникнення скорочення делегації через нестачу інфраструктури й внутрішніх ресурсів.

Стратегія підготовки до Ігор-2026 має реалістичний характер, оскільки НОК не робить гучних прогнозів і не ставить ультимативної мети щодо медалей. Водночас в організації підкреслюють, що шанси на нагороди існують — Україна може як здобути медалі, так і завершити Ігри без них.

Ключові завдання — вихід у фінали, демонстрація стабільності, формування нового покоління олімпійців і збереження міжнародної присутності українського спорту в умовах війни.

Нагадаємо, збірна України зі сноубордингу залишилася з однією ліцензією на Олімпіаді-2026.

Раніше єдиний український фігурист на Олімпіаді Кирило Марсак оновив свій рекорд перед головним турніром чотириріччя.