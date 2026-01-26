Відео
Україна
В Україні відверто оцінили шанси на медалі на Олімпіаді

В Україні відверто оцінили шанси на медалі на Олімпіаді

Дата публікації: 26 січня 2026 17:52
Міністр спорту Бідний охолодив очікування перед Олімпіадою-2026
Міністр спорту України Матвій Бідний (у центрі). Фото: УНІАН

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний обережно оцінив перспективи національної команди на зимових Олімпійських іграх 2026 року, які стартують в Італії 6 лютого.

За його словами, очікування від виступу українців формуються з урахуванням реального контексту та досвіду минулих Ігор, де збірна стабільно брала не більше однієї медалі.

У міністерстві не приховують: говорити про різкий прорив зараз було б неправильно, "Інтерфакс-Україна".

Матвій Бідний підкреслив, що Олімпіада традиційно залишається турніром сюрпризів, де багато що вирішують характер, психологія та здатність спортсмена видати максимум у конкретний момент.

Олимпийские кольца
Олімпіада в Італії чекає на учасників. Фото: Reuters/Claudia Greco

Чому прогнозів уникають свідомо

Окремо міністр звернув увагу на те, що ставка робиться не на гучні обіцянки, а на створення умов для якісної підготовки. За його словами, мотивація у спортсменів є, а завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити стабільну роботу системи, не відвертаючи команду зовнішнім тиском очікувань.

"Ми не хочемо нікого заганяти в рамки прогнозів та зобов'язань. Олімпіада — це місце, де може статися все що завгодно, і іноді спортсмен розкривається саме тоді, коли в нього найменше вірять. З мотивацією у наших атлетів проблем немає, питання в умовах і спокійній підготовці. Ми будемо раді будь-якій медалі та кожному виходу на п'єдестал", — пояснив Бідний.

Нагадаємо, Олімпійська збірна Монголії вже опинилася в центрі уваги напередодні старту Ігор-2026 в Італії.

За декілька тижнів до початку ОІ-2026 виявилася проблема, про яку експерти давно попереджали.

спорт Олімпійська збірна України Матвій Бідний Олімпійські ігри-2026 Церемонія відкриття Олімпіади-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
