Олімпіада-2026 в Італії під загрозою через клімат та бюджет

Підготовка до зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії зіткнулася з серйозними викликами, які вже неможливо ігнорувати. Кліматичні зміни та зростання витрат створюють реальні ризики для проведення змагань у звичному форматі.

Організатори та міжнародні федерації відкрито визнають, що Ігри можуть бути затьмарені складнощами, повідомляє Reuters.

Основною проблемою називають погоду. За даними міжнародних досліджень, зими в районі Кортіна-д'Ампеццо стають помітно теплішими, а кількість морозних днів скоротилася майже на п'яту частину порівняно із серединою минулого століття. Середня температура лютого зросла більш ніж на три градуси, через що природного снігу не вистачає навіть на високогірних трасах.

Сніг, гроші та стислі терміни Олімпіади

Виходом залишається масштабне залучення штучного снігу, однак воно безпосередньо впирається у фінанси та ресурси. Для підготовки трас буде потрібно понад три мільйони кубометрів снігу, що означає величезні витрати води, електроенергії та інфраструктури. Початковий бюджет Ігор уже істотно зріс, а інфляція та логістичні складнощі продовжують тиснути на організаторів.

Окреме занепокоєння викликає готовність окремих об'єктів. Зокрема, під питанням залишається траса для бобслею та санного спорту в Кортіні: у разі зриву термінів тестових заїздів змагання можуть бути винесені за межі Італії. Водночас оргкомітет Зимових Олімпійських ігор 2026 року запевняє, що ситуація контрольована, частина снігу вже заготовлена, а календар передбачає резервні дні на випадок погодних збоїв.

