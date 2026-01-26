Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Олімпіада-2026 зіткнулася з проблемою, про яку говорили давно

Олімпіада-2026 зіткнулася з проблемою, про яку говорили давно

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 12:21
Олімпіада-2026 в Італії під загрозою через клімат та бюджет
Олімпійські кільця в Італії. Фото: Reuters/Claudia Greco

Підготовка до зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії зіткнулася з серйозними викликами, які вже неможливо ігнорувати. Кліматичні зміни та зростання витрат створюють реальні ризики для проведення змагань у звичному форматі.

Організатори та міжнародні федерації відкрито визнають, що Ігри можуть бути затьмарені складнощами, повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Основною проблемою називають погоду. За даними міжнародних досліджень, зими в районі Кортіна-д'Ампеццо стають помітно теплішими, а кількість морозних днів скоротилася майже на п'яту частину порівняно із серединою минулого століття. Середня температура лютого зросла більш ніж на три градуси, через що природного снігу не вистачає навіть на високогірних трасах.

Олимпийские кольца
Італії не вистачає снігу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Сніг, гроші та стислі терміни Олімпіади

Виходом залишається масштабне залучення штучного снігу, однак воно безпосередньо впирається у фінанси та ресурси. Для підготовки трас буде потрібно понад три мільйони кубометрів снігу, що означає величезні витрати води, електроенергії та інфраструктури. Початковий бюджет Ігор уже істотно зріс, а інфляція та логістичні складнощі продовжують тиснути на організаторів.

Окреме занепокоєння викликає готовність окремих об'єктів. Зокрема, під питанням залишається траса для бобслею та санного спорту в Кортіні: у разі зриву термінів тестових заїздів змагання можуть бути винесені за межі Італії. Водночас оргкомітет Зимових Олімпійських ігор 2026 року запевняє, що ситуація контрольована, частина снігу вже заготовлена, а календар передбачає резервні дні на випадок погодних збоїв.

Нагадаємо, олімпійська збірна Монголії вже підкорила світ, хоча поки що навіть не доїхала на Ігри-2026.

Талановитий український спортсмен прийняв рішення виступити на Олімпіаді в Італії за збірну іншої країни.

Італія спорт олімпіада Олімпійські ігри-2026 Відкриття Олімпіади-2026 Церемонія відкриття Олімпіади-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації