Головна Олімпіада У Росії назвали дискримінацією їхній недопуск на відкриття ОІ

У Росії назвали дискримінацією їхній недопуск на відкриття ОІ

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 11:46
В Росії розлючені тим, що їх не допустили до відкриття Олімпіади-2026
Збірна Росії під прапором МОК на Зимових Олімпійських іграх-2018. Фото: Getty Images

На Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо збірна Росії допущена в нейтральному статусі. Водночас російські спортсмени не зможуть взяти участь у церемонії відкриття.

Останнє рішення щодо церемонії відкриття викликало різку реакцію з боку провідної російської тренерки з фігурного катання Тетяни Тарасової, слова якої цитують росЗМІ.

Читайте також:

Росіяни заявляють про дискримінацію

Заслужена тренерка СРСР та Росії з фігурного катання розкритикувала рішення не допускати російських спортсменів до церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.

На її думку, така заборона має ознаки дискримінації, оскільки спортсмени з Росії отримали дозвіл брати участь безпосередньо у змаганнях. Тарасова вважає нелогічним виключення атлетів з офіційної церемонії за умови їхнього допуску до стартів.

Також вона зазначила, що подібні обмеження суттєво ускладнюють становище спортсменів, і висловила переконання, що оскарження цього рішення на більш ранньому етапі могло б змінити ситуацію.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року стартують 6 лютого.

Нагадаємо, збірна України зі сноубордингу залишилася лише з однією ліцензією на Олімпійські ігри-2026.

Раніше український фігурист Кирило Марсак оновив свій рекорд перед Олімпіадою.

Олімпійські ігри Фігурне катання олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
