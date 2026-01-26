В России разозлены тем, что их не допустили к открытию Олимпиады-2026

В России назвали дискриминацией их недопуск на открытие ОИ-2026
На Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо сборная России допущена в нейтральном статусе. В то же время российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия.
Последнее решение по церемонии открытия вызвало резкую реакцию со стороны ведущего российского тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, слова которой цитируют росСМИ.
Россияне заявляют о дискриминации
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию раскритиковала решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпийских игр-2026.
По ее мнению, такой запрет имеет признаки дискриминации, поскольку спортсмены из России получили разрешение участвовать непосредственно в соревнованиях. Тарасова считает нелогичным исключение атлетов из официальной церемонии при условии их допуска к стартам.
Также она отметила, что подобные ограничения существенно усложняют положение спортсменов, и выразила убеждение, что обжалование этого решения на более раннем этапе могло бы изменить ситуацию.
Зимние Олимпийские игры-2026 стартуют 6 февраля.
