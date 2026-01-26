Видео
В России назвали дискриминацией их недопуск на открытие ОИ-2026

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 11:46
В России разозлены тем, что их не допустили к открытию Олимпиады-2026
Сборная России под флагом МОК на Зимних Олимпийских играх-2018. Фото: Getty Images

На Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо сборная России допущена в нейтральном статусе. В то же время российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия.

Последнее решение по церемонии открытия вызвало резкую реакцию со стороны ведущего российского тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, слова которой цитируют росСМИ.

Читайте также:

Россияне заявляют о дискриминации

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию раскритиковала решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпийских игр-2026.

По ее мнению, такой запрет имеет признаки дискриминации, поскольку спортсмены из России получили разрешение участвовать непосредственно в соревнованиях. Тарасова считает нелогичным исключение атлетов из официальной церемонии при условии их допуска к стартам.

Также она отметила, что подобные ограничения существенно усложняют положение спортсменов, и выразила убеждение, что обжалование этого решения на более раннем этапе могло бы изменить ситуацию.

Зимние Олимпийские игры-2026 стартуют 6 февраля.

Напомним, сборная Украины по сноубордингу осталась лишь с одной лицензией на Олимпийские игры-2026.

Ранее украинский фигурист Кирилл Марсак обновил свой рекорд перед Олимпиадой.

Олимпийские игры Фигурное катание олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
