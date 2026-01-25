Відео
Україна
Збірна Монголії поїде на Олімпіаду в одязі часів Чингізхана

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 17:41
Найкрасивіша форма Олімпіади-2026 виявилася у Монголії
Вбрання Олімпійської збірної Монголії. Фото: instagram.com/goyolcashmere.mn

Уже 6 лютого в Мілані на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" відбудеться церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. У складі збірної України на Ігри вирушать близько 50 спортсменів.

Але є країни, які отримають скромніше представництво. Від Монголії на ОІ-2026 поїдуть лише три атлети, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Монголію на Олімпіаді в Італії представлять спортсмени, які виступлять у лижних перегонах та гірськолижному спуску. Невеличка делегація не завадила цій країні гучно заявити про себе ще до старту змагань. Парадна та повсякденна форма збірної миттєво стала вірусною в соцмережах, зібравши десятки тисяч переглядів та реакцій.

Олимпийская сборная Монголии
Монгольський спортсмен перед Іграми-2026. Фото: instagram.com/goyolcashmere.mn

Чим здивувала збірна Монголії

Екіпіровку для монгольських спортсменів створив місцевий бренд Goyol Cashmere, зробивши ставку на історичну ідентичність. В основу дизайну лягли мотиви епохи Великої Монгольської імперії XIII-XV століть, одного з найпотужніших періодів в історії країни.

Олимпийская сборная Монголии
Олімпійська збірна Монголії перед Іграми-2026. Фото: instagram.com/goyolcashmere.mn

У колекції використано натуральний монгольський кашемір із шовковою обробкою. Дизайнери підкреслили функціональний крій, високий комір для захисту від вітру і повністю закриту передню частину як символ тепла та єдності, об'єднавши історичну спадщину з естетикою сучасної зимової Олімпіади.

Нагадаємо, перспективний український спортсмен на Іграх-2026 в Італії виступить за команду Латвії.

Уперше в історії Олімпіади на Іграх-2026 в одній зі збірних виступлять рідні мати та син.

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
