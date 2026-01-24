На Олімпіаді-2026 вперше мати та син виступлять в одній команді

Сара Шлепер із сином на руках під час спуску 2011 року. Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

Збірна Мексики відправить на зимові Олімпійські ігри в Італію найчисельнішу делегацію у своїй історії. Країну представлять одразу п'ять спортсменів.

Особливу увагу привертає той факт, що двоє з них є кровними родичами та виступлять в одному виді спорту, повідомляє Chilango.

Реклама

Читайте також:

Уже 7 лютого на Олімпіаді-2026 почнуть розігруватися медалі в гірськолижному спорті, і саме там Мексику представлять 46-річна Сара Шлепер та її 17-річний син Лассе Гахіола. Для країни це не лише спортивне досягнення, а й рідкісний символ спадкоємності поколінь.

Лассе Гахіола (ліворуч) та його мама Сара Шлепер. Фото: @COM_Mexico

Унікальна історія Олімпіади-2026

Шлепер - одна з найвідоміших фігур в історії жіночого гірськолижного спорту. За свою кар'єру вона чотири рази виступала на Олімпійських іграх за збірну США, вигравала етапи Кубка світу та підіймалася на п'єдестал. Після заміжжя з мексиканським тренером Федеріко Гахіолою та отримання громадянства Мексики спортсменка повернулася на Олімпіади вже під новим прапором у 2018 та 2022 роках.

Для Лассе Гахіоли Ігри в Мілані стануть олімпійським дебютом. Він виконав кваліфікаційні нормативи завдяки рейтингу FIS, набраному на юніорських та дорослих стартах. Участь матері та сина в одних зимових Олімпійських іграх стане першим подібним випадком в історії, що робить виступ мексиканської команди по-справжньому унікальним.

Нагадаємо, Олімпійська збірна України отримала максимальну квоту на Іграх-2026 у фристайлі.

Україна може розраховувати на медаль і у фігурному катанні, де домігся прогресу Кирило Марсак.