На Олімпіаді-2026 вперше мати та син виступлять в одній команді

Мати та син уперше в історії разом виступлять на Олімпіаді-2026
Збірна Мексики відправить на зимові Олімпійські ігри в Італію найчисельнішу делегацію у своїй історії. Країну представлять одразу п'ять спортсменів.
Особливу увагу привертає той факт, що двоє з них є кровними родичами та виступлять в одному виді спорту, повідомляє Chilango.
Уже 7 лютого на Олімпіаді-2026 почнуть розігруватися медалі в гірськолижному спорті, і саме там Мексику представлять 46-річна Сара Шлепер та її 17-річний син Лассе Гахіола. Для країни це не лише спортивне досягнення, а й рідкісний символ спадкоємності поколінь.
Унікальна історія Олімпіади-2026
Шлепер - одна з найвідоміших фігур в історії жіночого гірськолижного спорту. За свою кар'єру вона чотири рази виступала на Олімпійських іграх за збірну США, вигравала етапи Кубка світу та підіймалася на п'єдестал. Після заміжжя з мексиканським тренером Федеріко Гахіолою та отримання громадянства Мексики спортсменка повернулася на Олімпіади вже під новим прапором у 2018 та 2022 роках.
Для Лассе Гахіоли Ігри в Мілані стануть олімпійським дебютом. Він виконав кваліфікаційні нормативи завдяки рейтингу FIS, набраному на юніорських та дорослих стартах. Участь матері та сина в одних зимових Олімпійських іграх стане першим подібним випадком в історії, що робить виступ мексиканської команди по-справжньому унікальним.
Нагадаємо, Олімпійська збірна України отримала максимальну квоту на Іграх-2026 у фристайлі.
Україна може розраховувати на медаль і у фігурному катанні, де домігся прогресу Кирило Марсак.
