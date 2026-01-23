Аблаєв пояснив, чому фристайл — головна ставка України на Іграх-2026

Лідер збірної України Дмитро Котовський. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Сезон Кубка світу з лижної акробатики завершено, проте для збірної України головні старти ще попереду. Національна команда готується до зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Саме цей вид фристайлу традиційно вважається одним із головних медальних напрямків країни, і її тренер Енвер Аблаєв в інтерв'ю "Суспільне Спорт" пояснив, чому.

Україна вже офіційно отримала максимальне представництво на майбутніх Іграх. У лижній акробатиці країну представлять вісім спортсменів: по чотири в чоловіків та жінок, а також уперше буде заявлено команду в змішаних змаганнях, які не вдалося провести на Олімпіаді-2022 через пандемію коронавірусу.

Тренер Енвер Аблаєв. Фото: Instagram

З яким настроєм Україна їде на Олімпіаду

Головний тренер національної команди з фристайлу Енвер Аблаєв зазначив, що нинішній склад помітно омолодився порівняно з попереднім олімпійським циклом. При цьому відповідальність та очікування тільки зросли, особливо з урахуванням того, що саме в лижній акробатиці Олександр Абраменко приносив Україні олімпійські медалі у 2018 та 2022 роках.

"Хвилювання буде у всіх — і в досвідчених, і в тих, для кого це перші Ігри. Ми постійно повторюємо спортсменам, що потрібно концентруватися на своїх стрибках і виконанні елементів. На Олімпіаді перемагає той, хто впевнений у собі та слухає тренера", — підкреслив Аблаєв.

Наставник також дав зрозуміти, що збірна не ділить пріоритети між особистими та командними стартами. За його словами, в індивідуальних змаганнях чоловіча команда вже готова боротися за перемоги, а в жіночому складі потенціал дає змогу розраховувати на конкурентні результати за умови стабільного виконання стрибків.

