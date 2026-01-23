Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Аблаєв оцінив медальні перспективи України на Олімпіаді-2026

Аблаєв оцінив медальні перспективи України на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 20:01
Аблаєв пояснив, чому фристайл — головна ставка України на Іграх-2026
Лідер збірної України Дмитро Котовський. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Сезон Кубка світу з лижної акробатики завершено, проте для збірної України головні старти ще попереду. Національна команда готується до зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Саме цей вид фристайлу традиційно вважається одним із головних медальних напрямків країни, і її тренер Енвер Аблаєв в інтерв'ю "Суспільне Спорт" пояснив, чому.

Реклама
Читайте також:

Україна вже офіційно отримала максимальне представництво на майбутніх Іграх. У лижній акробатиці країну представлять вісім спортсменів: по чотири в чоловіків та жінок, а також уперше буде заявлено команду в змішаних змаганнях, які не вдалося провести на Олімпіаді-2022 через пандемію коронавірусу.

Энвер Аблаев
Тренер Енвер Аблаєв. Фото: Instagram

З яким настроєм Україна їде на Олімпіаду

Головний тренер національної команди з фристайлу Енвер Аблаєв зазначив, що нинішній склад помітно омолодився порівняно з попереднім олімпійським циклом. При цьому відповідальність та очікування тільки зросли, особливо з урахуванням того, що саме в лижній акробатиці Олександр Абраменко приносив Україні олімпійські медалі у 2018 та 2022 роках.

"Хвилювання буде у всіх — і в досвідчених, і в тих, для кого це перші Ігри. Ми постійно повторюємо спортсменам, що потрібно концентруватися на своїх стрибках і виконанні елементів. На Олімпіаді перемагає той, хто впевнений у собі та слухає тренера", — підкреслив Аблаєв.

Наставник також дав зрозуміти, що збірна не ділить пріоритети між особистими та командними стартами. За його словами, в індивідуальних змаганнях чоловіча команда вже готова боротися за перемоги, а в жіночому складі потенціал дає змогу розраховувати на конкурентні результати за умови стабільного виконання стрибків.

Нагадаємо, ми розповідали про Неллі Попович, юну зірку збірної України з лижної акробатики.

Одночасно з цим в українському спорті виник скандал через поїздку на Олімпіаду.

спорт Фристайл Олімпійські ігри-2026 лижна акробатика Дмитро Котовський Енвер Аблаєв
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації