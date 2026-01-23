Аблаев объяснил, почему фристайл — главная ставка Украины на Играх-2026

Лидер сборной Украины Дмитрий Котовский. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Сезон Кубка мира по лыжной акробатике завершен, однако для сборной Украины главные старты еще впереди. Национальная команда готовится к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Именно этот вид фристайла традиционно считается одним из главных медальных направлений страны, и ее тренер Энвер Аблаев в интервью "Суспільне Спорт" объяснил, почему.

Украина уже официально получила максимальное представительство на будущих Играх. В лыжной акробатике страну представят восемь спортсменов: по четыре у мужчин и женщин, а также впервые будет заявлена команда в смешанных соревнованиях, которые не удалось провести на Олимпиаде-2022 из-за эпидемии коронавируса.

Тренер Энвер Аблаев. Фото: Instagram

С каким настроем Украина едет на Олимпиаду

Главный тренер национальной команды по фристайлу Энвер Аблаев отметил, что нынешний состав заметно омолодился по сравнению с предыдущим олимпийским циклом. При этом ответственность и ожидания только возросли, особенно с учетом того, что именно в лыжной акробатике Александр Абраменко приносил Украине олимпийские медали в 2018 и 2022 годах.

"Волнение будет у всех — и у опытных, и у тех, для кого это первые Игры. Мы постоянно повторяем спортсменам, что нужно концентрироваться на своих прыжках и выполнении элементов. На Олимпиаде побеждает тот, кто уверен в себе и слушает тренера", — подчеркнул Аблаев.

Наставник также дал понять, что сборная не делит приоритеты между личными и командными стартами. По его словам, в индивидуальных соревнованиях мужская команда уже готова бороться за победы, а в женском составе потенциал позволяет рассчитывать на конкурентные результаты при стабильном исполнении прыжков.

