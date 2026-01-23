Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Аблаев оценил медальные перспективы Украины на Олимпиаде-2026

Аблаев оценил медальные перспективы Украины на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 20:01
Аблаев объяснил, почему фристайл — главная ставка Украины на Играх-2026
Лидер сборной Украины Дмитрий Котовский. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Сезон Кубка мира по лыжной акробатике завершен, однако для сборной Украины главные старты еще впереди. Национальная команда готовится к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Именно этот вид фристайла традиционно считается одним из главных медальных направлений страны, и ее тренер Энвер Аблаев в интервью "Суспільне Спорт" объяснил, почему.

Реклама
Читайте также:

Украина уже официально получила максимальное представительство на будущих Играх. В лыжной акробатике страну представят восемь спортсменов: по четыре у мужчин и женщин, а также впервые будет заявлена команда в смешанных соревнованиях, которые не удалось провести на Олимпиаде-2022 из-за эпидемии коронавируса. 

Энвер Аблаев
Тренер Энвер Аблаев. Фото: Instagram

С каким настроем Украина едет на Олимпиаду

Главный тренер национальной команды по фристайлу Энвер Аблаев отметил, что нынешний состав заметно омолодился по сравнению с предыдущим олимпийским циклом. При этом ответственность и ожидания только возросли, особенно с учетом того, что именно в лыжной акробатике Александр Абраменко приносил Украине олимпийские медали в 2018 и 2022 годах.

"Волнение будет у всех — и у опытных, и у тех, для кого это первые Игры. Мы постоянно повторяем спортсменам, что нужно концентрироваться на своих прыжках и выполнении элементов. На Олимпиаде побеждает тот, кто уверен в себе и слушает тренера", — подчеркнул Аблаев.

Наставник также дал понять, что сборная не делит приоритеты между личными и командными стартами. По его словам, в индивидуальных соревнованиях мужская команда уже готова бороться за победы, а в женском составе потенциал позволяет рассчитывать на конкурентные результаты при стабильном исполнении прыжков.  

Напомним, мы рассказывали о Нелли Попович, юной звезде сборной Украины по лыжной акробатике. 

Одновременно с этим в украинском спорте возник скандал из-за поездки на Олимпиаду. 

спорт Фристайл Олимпийские игры-2026 лыжная акробатика Дмитрий Котовский Энвер Аблаев
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации