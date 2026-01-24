На Олимпиаде-2026 впервые мать и сын выступят в одной команде

Сара Шлепер с сыном на руках во время спуска в 2011 году. Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

Сборная Мексики отправит на зимние Олимпийские игры в Италию самую многочисленную делегацию в своей истории. Страну представят сразу пять спортсменов.

Особое внимание привлекает тот факт, что двое из них являются кровными родственниками и выступят в одном виде спорта, сообщает Chilango.

Уже 7 февраля на Олимпиаде-2026 начнут разыгрываться медали в горнолыжном спорте, и именно там Мексику представят 46-летняя Сара Шлепер и еt 17-летний сын Лассе Гахиола. Для страны это не только спортивное достижение, но и редкий символ преемственности поколений.

Лассе Гахиола (слева) и его мама Сара Шлепер. Фото: @COM_Mexico

Уникальная история Олимпиады-2026

Шлепер — одна из самых известных фигур в истории женского горнолыжного спорта. За свою карьеру она четырежды выступала на Олимпийских играх за сборную США, выигрывала этапы Кубка мира и поднималась на пьедестал. После замужества с мексиканским тренером Федерико Гахиолой и получения гражданства Мексики спортсменка вернулась на Олимпиады уже под новым флагом в 2018 и 2022 годах.

Для Лассе Гахиолы Игры в Милане станут олимпийским дебютом. Он выполнил квалификационные нормативы благодаря рейтингу FIS, набранному на юниорских и взрослых стартах. Участие матери и сына в одних зимних Олимпийских играх станет первым подобным случаем в истории, что делает выступление мексиканской команды по-настоящему уникальным.

