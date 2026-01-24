Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Мать и сын впервые в истории вместе выступят на Олимпиаде-2026

Мать и сын впервые в истории вместе выступят на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 11:19
На Олимпиаде-2026 впервые мать и сын выступят в одной команде
Сара Шлепер с сыном на руках во время спуска в 2011 году. Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

Сборная Мексики отправит на зимние Олимпийские игры в Италию самую многочисленную делегацию в своей истории. Страну представят сразу пять спортсменов.

Особое внимание привлекает тот факт, что двое из них являются кровными родственниками и выступят в одном виде спорта, сообщает Chilango.

Реклама
Читайте также:

Уже 7 февраля на Олимпиаде-2026 начнут разыгрываться медали в горнолыжном спорте, и именно там Мексику представят 46-летняя Сара Шлепер и еt 17-летний сын Лассе Гахиола. Для страны это не только спортивное достижение, но и редкий символ преемственности поколений. 

Сара Шлепер
Лассе Гахиола (слева) и его мама Сара Шлепер. Фото: @COM_Mexico

Уникальная история Олимпиады-2026

Шлепер — одна из самых известных фигур в истории женского горнолыжного спорта. За свою карьеру она четырежды выступала на Олимпийских играх за сборную США, выигрывала этапы Кубка мира и поднималась на пьедестал. После замужества с мексиканским тренером Федерико Гахиолой и получения гражданства Мексики спортсменка вернулась на Олимпиады уже под новым флагом в 2018 и 2022 годах.

Для Лассе Гахиолы Игры в Милане станут олимпийским дебютом. Он выполнил квалификационные нормативы благодаря рейтингу FIS, набранному на юниорских и взрослых стартах. Участие матери и сына в одних зимних Олимпийских играх станет первым подобным случаем в истории, что делает выступление мексиканской команды по-настоящему уникальным. 

Напомним, Олимпийская сборная Украины получила максимальную квоту на Играх-2026 в фристайле. 

Украина может рассчитывать на медаль и в фигурном катании, где добился прогресса Кирилл Марсак

спорт Лыжный спорт Олимпийские игры-2026 Сара Шлепер Олимпийская сборная Мексики
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации