У РФ заявили про приниження через заборону брати участь у відкритті Олімпіади

Збірна Росії з хокею не візьме участі на Іграх-2026. Фото: росЗМІ

Відомий у минулому спортсмен Та депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетисов виступив із різкою реакцією на рішення МОК. Йдеться про заборону для так званих нейтральних спортсменів брати участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Раніше в Міжнародному олімпійському комітеті офіційно підтвердили, що атлети без національної символіки не будуть допущені до параду націй, повідомляють ЗМІ РФ.

Реклама

Читайте також:

Російські спортсмени, яким і без того дозволили участь в обмеженому форматі, позбулися ще одного символічного елемента Олімпіади.

Дворазовий олімпійський чемпіон В'ячеслав Фетисов. Фото: росЗМІ

Як у Росії сприйняли рішення МОК

Фетисов заявив, що такі заходи він сприймає як цілеспрямований тиск та демонстративне ставлення до російських спортсменів. За його словами, ситуація виходить за рамки спортивних принципів і все більше набуває характеру показового виключення.

"Парад націй — це один із головних символів Олімпійських ігор. Спочатку під різними приводами відсіяли більшість спортсменів, а тепер не дають вийти навіть на церемонію відкриття. Це чергове приниження, прикрите розмовами про безпеку", — заявив Фетисов.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Італії з 6 по 22 лютого. Рішення МОК уже викликало очікувану істерику в російському публічному просторі, проте формат Ігор переглядатися не буде.

Нагадаємо, вперше в історії Олімпійських ігор в Італії у складі однієї зі збірних виступлять рідні мати та син.

Олімпійська збірна України отримала шанс на медалі в лижній акробатиці, яка буде представлена максимальною кількістю спортсменів.