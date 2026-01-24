Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада В России возмутились новым запретом на Олимпиаде-2026

В России возмутились новым запретом на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 14:01
В РФ заявили об унижении из-за запрета участвовать в открытии Олимпиады
Сборная России по хоккею не примет участия на Играх-2026. Фото: росСМИ

Известный в прошлом спортсмен и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов выступил с резкой реакцией на решение МОК. Речь идет о запрете для так называемых нейтральных спортсменов участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

Ранее в Международный олимпийский комитет официально подтвердили, что атлеты без национальной символики не будут допущены к параду наций, сообщают СМИ РФ.

Реклама
Читайте также:

Российские спортсмены, которым и без того разрешили участие в ограниченном формате, лишились еще одного символического элемента Олимпиады. 

Вячеслав Фетисов
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Фото: росСМИ

Как в России восприняли решение МОК

Фетисов заявил, что подобные меры он воспринимает как целенаправленное давление и демонстративное отношение к российским спортсменам. По его словам, ситуация выходит за рамки спортивных принципов и все больше приобретает характер показательного исключения.

"Парад наций — это один из главных символов Олимпийских игр. Сначала под разными предлогами отсеяли большинство спортсменов, а теперь не дают выйти даже на церемонию открытия. Это очередное унижение, прикрытое разговорами о безопасности", — заявил Фетисов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Решение МОК уже вызвало ожидаемую истерику в российском публичном пространстве, однако формат Игр пересматриваться не будет. 

Напомним, впервые в истории Олимпийских игр в Италии в составе одной из сборных выступят родные мать и сын

Олимпийская сборная Украины получила шанс на медали в лыжной акробатике, которая будет представлена максимальным количеством спортсменов. 

спорт МОК российские спортсмены Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации