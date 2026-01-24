В РФ заявили об унижении из-за запрета участвовать в открытии Олимпиады

Сборная России по хоккею не примет участия на Играх-2026. Фото: росСМИ

Известный в прошлом спортсмен и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов выступил с резкой реакцией на решение МОК. Речь идет о запрете для так называемых нейтральных спортсменов участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

Ранее в Международный олимпийский комитет официально подтвердили, что атлеты без национальной символики не будут допущены к параду наций, сообщают СМИ РФ.

Российские спортсмены, которым и без того разрешили участие в ограниченном формате, лишились еще одного символического элемента Олимпиады.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Фото: росСМИ

Как в России восприняли решение МОК

Фетисов заявил, что подобные меры он воспринимает как целенаправленное давление и демонстративное отношение к российским спортсменам. По его словам, ситуация выходит за рамки спортивных принципов и все больше приобретает характер показательного исключения.

"Парад наций — это один из главных символов Олимпийских игр. Сначала под разными предлогами отсеяли большинство спортсменов, а теперь не дают выйти даже на церемонию открытия. Это очередное унижение, прикрытое разговорами о безопасности", — заявил Фетисов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Решение МОК уже вызвало ожидаемую истерику в российском публичном пространстве, однако формат Игр пересматриваться не будет.

Напомним, впервые в истории Олимпийских игр в Италии в составе одной из сборных выступят родные мать и сын.

Олимпийская сборная Украины получила шанс на медали в лыжной акробатике, которая будет представлена максимальным количеством спортсменов.