Самая красивая форма Олимпиады-2026 оказалась у Монголии

Сборная Монголии поедет на Олимпиаду в одежде времен Чингизхана
Уже 6 февраля в Милане на легендарном стадионе "Сан-Сиро" состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. В составе сборной Украины на Игры отправятся около 50 спортсменов.
Но есть страны, которые получат более скромное представительство. От Монголии на ОИ-2026 поедут всего три атлета, сообщает портал Новини.LIVE.
Монголию на Олимпиаде в Италии представят спортсмены, которые выступят в лыжных гонках и горнолыжном спуске. Небольшая делегация не помешала этой стране громко заявить о себе еще до старта соревнований. Парадная и повседневная форма сборной мгновенно стала вирусной в соцсетях, собрав десятки тысяч просмотров и реакций.
Чем удивила сборная Монголии
Экипировку для монгольских спортсменов создал местный бренд Goyol Cashmere, сделав ставку на историческую идентичность. В основу дизайна легли мотивы эпохи Великой Монгольской империи XIII–XV веков, одного из самых мощных периодов в истории страны.
В коллекции использован натуральный монгольский кашемир с шелковой отделкой. Дизайнеры подчеркнули функциональный крой, высокий воротник для защиты от ветра и полностью закрытую переднюю часть как символ тепла и единства, объединив историческое наследие с эстетикой современной зимней Олимпиады.
