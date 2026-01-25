Самая красивая форма Олимпиады-2026 оказалась у Монголии

Наряды Олимпийской сборной Монголии. Фото: instagram.com/goyolcashmere.mn

Уже 6 февраля в Милане на легендарном стадионе "Сан-Сиро" состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. В составе сборной Украины на Игры отправятся около 50 спортсменов.

Но есть страны, которые получат более скромное представительство. От Монголии на ОИ-2026 поедут всего три атлета, сообщает портал Новини.LIVE.

Монголию на Олимпиаде в Италии представят спортсмены, которые выступят в лыжных гонках и горнолыжном спуске. Небольшая делегация не помешала этой стране громко заявить о себе еще до старта соревнований. Парадная и повседневная форма сборной мгновенно стала вирусной в соцсетях, собрав десятки тысяч просмотров и реакций.

Монгольский спортсмен перед Играми-2026. Фото: instagram.com/goyolcashmere.mn

Чем удивила сборная Монголии

Экипировку для монгольских спортсменов создал местный бренд Goyol Cashmere, сделав ставку на историческую идентичность. В основу дизайна легли мотивы эпохи Великой Монгольской империи XIII–XV веков, одного из самых мощных периодов в истории страны.

Олимпийская сборная Монголии перед Играми-2026. Фото: instagram.com/goyolcashmere.mn

В коллекции использован натуральный монгольский кашемир с шелковой отделкой. Дизайнеры подчеркнули функциональный крой, высокий воротник для защиты от ветра и полностью закрытую переднюю часть как символ тепла и единства, объединив историческое наследие с эстетикой современной зимней Олимпиады.

Напомним, перспективный украинский спортсмен на Играх-2026 в Италии выступит за команду Латвии.

Впервые в истории Олимпиады на Играх-2026 в одной из сборных выступят родные мать и сын.