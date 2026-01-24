Украинский фигурист Кулиш выступит за Латвию на Олимпиаде-2026

Федор Кулиш во время проката. Фото: instagram.com/fedir_kulish/

Украинский фигурист Федор Кулиш выступит за сборную Латвия на зимних Олимпийских играх 2026 года. Национальный олимпийский комитет Латвии включил 23-летнего спортсмена в обновленную заявку команды на Игры в Италии.

Латвийская сторона опубликовала расширенный список из 65 спортсменов, однако позже делегацию дополнили ещё тремя атлетами, сообщает Jauns.lv.

Вместе с Федором Кулишем в состав были добавлены конькобежец Рейнис Берзиньш и биатлонист Эдгарс Мисе, что окончательно сформировало олимпийскую заявку страны.

Кто такой Федор Кулиш

Путь украинского спортсмена к Олимпиаде оказался непростым. В последние месяцы фигурист проходил медицинские проверки в сборной Латвии и параллельно решал вопрос с гражданством. Изначально сообщалось, что он может не получить паспорт из-за недостаточного знания государственного языка, однако Комитет Сейма по вопросам гражданства и миграции подготовил специальный законопроект, позволивший оформить гражданство по упрощённой процедуре.

Федор Кулиш переехал в Ригу в 2022 году, а с осени 2023-го начал официально выступать за Латвию. В 2025 году он вместе с Денисом Васильевым обеспечил стране две олимпийские квоты в фигурном катании, что и открыло ему дорогу на Олимпиаду-2026.

Напомним, МОК лишил российских спортсменов возможности принять участие в Церемонии открытия Олимпиады-2026.

