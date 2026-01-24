Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Украинский спортсмен выступит за Латвию на Олимпиаде-2026

Украинский спортсмен выступит за Латвию на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 19:01
Украинский фигурист Кулиш выступит за Латвию на Олимпиаде-2026
Федор Кулиш во время проката. Фото: instagram.com/fedir_kulish/

Украинский фигурист Федор Кулиш выступит за сборную Латвия на зимних Олимпийских играх 2026 года. Национальный олимпийский комитет Латвии включил 23-летнего спортсмена в обновленную заявку команды на Игры в Италии.

Латвийская сторона опубликовала расширенный список из 65 спортсменов, однако позже делегацию дополнили ещё тремя атлетами, сообщает Jauns.lv.

Реклама
Читайте также:

Вместе с Федором Кулишем в состав были добавлены конькобежец Рейнис Берзиньш и биатлонист Эдгарс Мисе, что окончательно сформировало олимпийскую заявку страны. 

Кто такой Федор Кулиш 

Путь украинского спортсмена к Олимпиаде оказался непростым. В последние месяцы фигурист проходил медицинские проверки в сборной Латвии и параллельно решал вопрос с гражданством. Изначально сообщалось, что он может не получить паспорт из-за недостаточного знания государственного языка, однако Комитет Сейма по вопросам гражданства и миграции подготовил специальный законопроект, позволивший оформить гражданство по упрощённой процедуре.

Федор Кулиш переехал в Ригу в 2022 году, а с осени 2023-го начал официально выступать за Латвию. В 2025 году он вместе с Денисом Васильевым обеспечил стране две олимпийские квоты в фигурном катании, что и открыло ему дорогу на Олимпиаду-2026. 

Напомним, МОК лишил российских спортсменов возможности принять участие в Церемонии открытия Олимпиады-2026. 

Впервые в истории Игр в составе одной из сборных будут выступать родные мама и сын — кто они и в каком виде спорта будут выступать

спорт Фигурное катание Олимпийские игры-2026 Федор Кулиш Олимпийская сборная Латвии
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации