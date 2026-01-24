Відео
Український спортсмен виступить за Латвію на Олімпіаді-2026

Український спортсмен виступить за Латвію на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 19:01
Український фігурист Куліш виступить за Латвію на Олімпіаді-2026
Федір Куліш під час прокату. Фото: instagram.com/fedir_kulish/

Український фігурист Федір Куліш виступить за збірну Латвії на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Національний олімпійський комітет Латвії включив 23-річного спортсмена в оновлену заявку команди на Ігри в Італії.

Латвійська сторона опублікувала розширений список із 65 спортсменів, проте пізніше делегацію доповнили ще трьома атлетами, повідомляє Jauns.lv.

Читайте також:

Разом із Федором Кулішем до складу було додано ковзаняра Рейніса Берзіньша та біатлоніста Едгарса Місе, що остаточно сформувало олімпійську заявку країни.

Хто такий Федір Куліш

Шлях українського спортсмена до Олімпіади виявився непростим. Останніми місяцями фігурист проходив медичні перевірки в збірній Латвії й паралельно розв'язував питання з громадянством. Спочатку повідомлялося, що він може не отримати паспорт через недостатнє знання державної мови, проте Комітет Сейму з питань громадянства та міграції підготував спеціальний законопроєкт, що дозволив оформити громадянство за спрощеною процедурою.

Федір Куліш переїхав до Риги 2022 року, а з осені 2023-го почав офіційно виступати за Латвію. У 2025 році він разом із Денисом Васильєвим забезпечив країні дві олімпійські квоти у фігурному катанні, що й відкрило йому дорогу на Олімпіаду-2026.

Нагадаємо, МОК позбавив російських спортсменів можливості взяти участь у Церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Уперше в історії Ігор у складі однієї зі збірних виступатимуть рідні мама та син — хто вони й в якому виді спорту виступатимуть.

спорт Фігурне катання Олімпійські ігри-2026 Федір Куліш Олімпійська збірна Латвії
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
