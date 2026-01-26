Видео
Олимпиада-2026 столкнулась с проблемой, о которой говорили давно

Дата публикации 26 января 2026 12:21
Олимпиада-2026 в Италии под угрозой из-за климата и бюджета
Олимпийские кольца в Италии. Фото: Reuters/Claudia Greco

Подготовка к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии столкнулась с серьезными вызовами, которые уже невозможно игнорировать. Климатические изменения и рост расходов создают реальные риски для проведения соревнований в привычном формате.

Организаторы и международные федерации открыто признают, что Игры могут быть омрачены сложностями, сообщает Reuters

Основной проблемой называют погоду. По данным международных исследований, зимы в районе Кортина-д’Ампеццо становятся заметно теплее, а число морозных дней сократилось почти на пятую часть по сравнению с серединой прошлого века. Средняя температура февраля выросла более чем на три градуса, из-за чего естественного снега не хватает даже на высокогорных трассах. 

Олимпийские кольца
Италии не хватает снега. Фото: Reuters/Claudia Greco

Снег, деньги и сжатые сроки Олимпиады

Выходом остается масштабное привлечение искусственного снега, однако оно напрямую упирается в финансы и ресурсы. Для подготовки трасс потребуется свыше трех миллионов кубометров снега, что означает огромные затраты воды, электроэнергии и инфраструктуры. Первоначальный бюджет Игр уже существенно вырос, а инфляция и логистические сложности продолжают давить на организаторов.

Отдельное беспокойство вызывает готовность отдельных объектов. В частности, под вопросом остается трасса для бобслея и санного спорта в Кортине: при срыве сроков тестовых заездов соревнования могут быть вынесены за пределы Италии. При этом оргкомитет Зимние Олимпийские игры 2026 уверяет, что ситуация контролируется, часть снега уже заготовлена, а календарь предусматривает резервные дни на случай погодных сбоев. 

Напомним, олимпийская сборная Монголии уже покорила мир, хотя пока даже не доехала на Игры-2026. 

Талантливый украинский спортсмен принял решение выступить на Олимпиаде в Италии за сборную другой страны. 

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
