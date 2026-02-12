Александр и Екатерина Усик поддержали Гераскевича

Усик с женой поддержали Гераскевича — что известно
Многие известные спортсмены мира встали на защиту Владислава Гераскевича после того, как украинского скелетониста отстранили от участия в Олимпийских Играх-2026.
Боксер Александр Усик и его жена Екатерина не стали исключением, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети звездной пары.
Владислав Гераскевич стал одним из символов Олимпиады в Италии. Ему не дали шанс бороться за медаль из-за принципиальной позиции скелетониста, который выступал в специальном "шлеме памяти", посвященном погибшим от рук российских войск украинским спортсменам.
Символический жест семьи Усика
МОК запретил Гераскевичу выражать дань памяти полегшим атлетам, но спортсмен не согласился с этим вердиктом и нарушил предписания, за что был дисквалифицирован. Его поддержали многие звезды спорта как из Украины, так и со всего мира.
Чемпион по боксу Александр Усик не стал исключением. На своей странице в Instagram он выразил недоумение решением Международного олимпийского комитета. То же самое сделал и жена боксера Екатерина. Она поддержала Гераскевича и опубликовала карикатуру, на которой руководство МОК изображено в ужасе от шлема украинского спортсмена.
Напомним, на стороне Владислава Гераскевича выступила и известная спортсменка, олимпийская чемпионка по скелетону.
