Главная Олимпиада Усик с женой поддержали Гераскевича — что известно

Усик с женой поддержали Гераскевича — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:07
Александр и Екатерина Усик поддержали Гераскевича
Владислав Гераскевич на Олимпийских Играх. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Многие известные спортсмены мира встали на защиту Владислава Гераскевича после того, как украинского скелетониста отстранили от участия в Олимпийских Играх-2026. 

Боксер Александр Усик и его жена Екатерина не стали исключением, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети звездной пары. 

Владислав Гераскевич стал одним из символов Олимпиады в Италии. Ему не дали шанс бороться за медаль из-за принципиальной позиции скелетониста, который выступал в специальном "шлеме памяти", посвященном погибшим от рук российских войск украинским спортсменам. 

Усик поддержал Гераскевича
Сообщение Усика в социальной сети. Фото: скриншот instagram.com/usykaa/

Символический жест семьи Усика 

МОК запретил Гераскевичу выражать дань памяти полегшим атлетам, но спортсмен не согласился с этим вердиктом и нарушил предписания, за что был дисквалифицирован. Его поддержали многие звезды спорта как из Украины, так и со всего мира.  

Екатерина Усик поддержала Гераскевича
Екатерина Усик тоже поддержала украинского скелетониста. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион по боксу Александр Усик не стал исключением. На своей странице в Instagram он выразил недоумение решением Международного олимпийского комитета. То же самое сделал и жена боксера Екатерина. Она поддержала Гераскевича и опубликовала карикатуру, на которой руководство МОК изображено в ужасе от шлема украинского спортсмена. 

Напомним, на стороне Владислава Гераскевича выступила и известная спортсменка, олимпийская чемпионка по скелетону. 

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили оказался разочарован выбором спортсменов в олимпийскую сборную Грузии. 

спорт Александр Усик Екатерина Усик Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
