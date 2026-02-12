Александр и Екатерина Усик поддержали Гераскевича

Владислав Гераскевич на Олимпийских Играх. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Многие известные спортсмены мира встали на защиту Владислава Гераскевича после того, как украинского скелетониста отстранили от участия в Олимпийских Играх-2026.

Боксер Александр Усик и его жена Екатерина не стали исключением, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети звездной пары.

Владислав Гераскевич стал одним из символов Олимпиады в Италии. Ему не дали шанс бороться за медаль из-за принципиальной позиции скелетониста, который выступал в специальном "шлеме памяти", посвященном погибшим от рук российских войск украинским спортсменам.

Сообщение Усика в социальной сети. Фото: скриншот instagram.com/usykaa/

Символический жест семьи Усика

МОК запретил Гераскевичу выражать дань памяти полегшим атлетам, но спортсмен не согласился с этим вердиктом и нарушил предписания, за что был дисквалифицирован. Его поддержали многие звезды спорта как из Украины, так и со всего мира.

Екатерина Усик тоже поддержала украинского скелетониста. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион по боксу Александр Усик не стал исключением. На своей странице в Instagram он выразил недоумение решением Международного олимпийского комитета. То же самое сделал и жена боксера Екатерина. Она поддержала Гераскевича и опубликовала карикатуру, на которой руководство МОК изображено в ужасе от шлема украинского спортсмена.

Напомним, на стороне Владислава Гераскевича выступила и известная спортсменка, олимпийская чемпионка по скелетону.

