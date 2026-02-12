Олександр та Катерина Усик підтримали Гераскевича

Усик із дружиною підтримали Гераскевича — що відомо
Багато відомих спортсменів світу стали на захист Владислава Гераскевича після того, як українського скелетоніста відсторонили від участі в Олімпійських Іграх-2026.
Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина не стали винятком, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі зіркової пари.
Владислав Гераскевич став одним із символів Олімпіади в Італії. Йому не дали шанс боротися за медаль через принципову позицію скелетоніста, який виступав у спеціальному "шоломі пам'яті", присвяченому загиблим від рук російських військ українським спортсменам.
Символічний жест родини Усика
МОК заборонив Гераскевичу висловлювати данину пам'яті атлетам, які полягли, але спортсмен не погодився з цим вердиктом і порушив приписи, за що був дискваліфікований. Його підтримали багато зірок спорту як з України, так і з усього світу.
Чемпіон із боксу Олександр Усик не став винятком. На своїй сторінці в Instagram він висловив здивування рішенням Міжнародного олімпійського комітету. Те ж саме зробила і дружина боксера Катерина. Вона підтримала Гераскевича й опублікувала карикатуру, на якій керівництво МОК зображено в жаху від шолома українського спортсмена.
Нагадаємо, на боці Владислава Гераскевича виступила і відома спортсменка, олімпійська чемпіонка зі скелетону.
