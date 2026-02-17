Франция выиграла мужскую эстафету в биатлоне Игр-2026, Украина провалила гонку

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный. Фото: Reuters/Matthew Childs

Мужская классическая эстафета на Олимпийских играх завершилась для сборной Украины результатом, которого в этой дисциплине не было почти три десятилетия. Команда финишировала лишь шестнадцатой.

Это худший показатель за 28 лет выступлений в олимпийской эстафете, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте также:

Капитан украинской команды Дмитрий Пидручный начал гонку с технической заминки на первой стрельбе: в обойме оказалось только четыре патрона, что стоило времени и дополнительных выстрелов. Несмотря на это, он удержался в борьбе, поднялся по ходу этапа и передал эстафету Богдану Борковскому в пределах двадцати секунд от лидера.

Сборная Франции по биатлону. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Последний этап стал решающим

Дебютант Борковский потерял позиции из-за трех дополнительных патронов на первой стрельбе, а затем команда постепенно откатывалась назад. Виталий Мандзин сумел временно вернуть сборную в топ-6 благодаря чистой работе на рубеже, но финальный этап оказался ключевым.

Тарас Лесюк на заключительной стрельбе отправился на два штрафных круга, что окончательно лишило Украину шансов на борьбу за высокие места. В это же время за золото до последнего круга сражались Франция и Норвегия, и именно французы впервые в истории выиграли олимпийскую мужскую эстафету, опередив соперника на финише.

Итоговая тройка призеров

Франция — 1:19:55 Норвегия — +9.8 Швеция — +57.5.

Напомним, история олимпийской красавицы Ютты Лердам покорила болельщиков на Игра-2026 в Италии.

Японские фигуристы сенсационно завоевали золотую медаль, опередив соперников с бывшими россиянами в составе.