Сенсация на Олимпиаде — Эйлин Гу проиграла золото Меган Олдем

Меган Олдем на Олимпийских играх в Италии. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Финал женского биг-эйра на Олимпиаде-2026 превратился в один из самых напряженных эпизодов турнира. В центре внимания оказалась действующая чемпионка Эйлин Гу, которая выходила на старт в статусе главной претендентки на "золото".

Чемпионка из Китая столкнулась с жестким сопротивлением со стороны канадки Меган Олдем, сообщает портал Новини.LIVE.

После первых попыток Эйлин Гу удерживала высокий темп и демонстрировала привычную для себя стабильность. Однако Меган Олдем ответила более рискованным набором трюков и сделала ставку на максимальную сложность. Судейские оценки держали интригу до последнего проката, а разница между лидерами оставалась минимальной.

Выступление Меган Олдем. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Драматический финал на Олимпиаде

Развязка наступила в заключительной серии прыжков. Олдем сумела чисто приземлить сложный элемент и набрала 180,75 балла по сумме двух лучших попыток. Действующая чемпионка Гу остановилась на отметке 179,00 и не смогла защитить титул, уступив "золото" в одной из самых плотных развязок соревнований.

Эйлин Гу (слева), Меган Олдем и Флора Табанелли. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Бронзовую медаль завоевала представительница Италии Флора Табанелли, а украинка Катерина Коцар завершила финал на десятом месте. Победа Олдем стала первой олимпийской в ее карьере и одним из главных сенсационных результатов женского фристайла на Играх 2026 года.

