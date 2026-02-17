Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Сенсация в биг-эйре на Олимпиаде — Эйлин Гу осталась без золота

Сенсация в биг-эйре на Олимпиаде — Эйлин Гу осталась без золота

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 12:01
Сенсация на Олимпиаде — Эйлин Гу проиграла золото Меган Олдем
Меган Олдем на Олимпийских играх в Италии. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Финал женского биг-эйра на Олимпиаде-2026 превратился в один из самых напряженных эпизодов турнира. В центре внимания оказалась действующая чемпионка Эйлин Гу, которая выходила на старт в статусе главной претендентки на "золото".

Чемпионка из Китая столкнулась с жестким сопротивлением со стороны канадки Меган Олдем, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

После первых попыток Эйлин Гу удерживала высокий темп и демонстрировала привычную для себя стабильность. Однако Меган Олдем ответила более рискованным набором трюков и сделала ставку на максимальную сложность. Судейские оценки держали интригу до последнего проката, а разница между лидерами оставалась минимальной. 

Меган Олдем
Выступление Меган Олдем. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Драматический финал на Олимпиаде

Развязка наступила в заключительной серии прыжков. Олдем сумела чисто приземлить сложный элемент и набрала 180,75 балла по сумме двух лучших попыток. Действующая чемпионка Гу остановилась на отметке 179,00 и не смогла защитить титул, уступив "золото" в одной из самых плотных развязок соревнований. 

Меган Олдем
Эйлин Гу (слева), Меган Олдем и Флора Табанелли. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Бронзовую медаль завоевала представительница Италии Флора Табанелли, а украинка Катерина Коцар завершила финал на десятом месте. Победа Олдем стала первой олимпийской в ее карьере и одним из главных сенсационных результатов женского фристайла на Играх 2026 года. 

Напомним, знаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2026 Владислав Гераскевич провел важную встречу с гроссмейстером и известным политиком Гарри Каспаровым. 

В финале парного фигурного катания на Играх-2026 зафиксирована сенсация, сборная Японии оставила позади спортсменов, ранее представлявших Россию. 

спорт Олимпийские игры-2026 биг-эйр Эйлин Гу Олимпийская сборная Канады
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации