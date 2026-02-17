Сенсація на Олімпіаді — Ейлін Гу програла золото Меган Олдем

Меган Олдем на Олімпійських іграх в Італії. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Фінал жіночого біг-ейру на Олімпіаді-2026 перетворився на один із найбільш напружених епізодів турніру. У центрі уваги опинилася чинна чемпіонка Ейлін Гу, яка виходила на старт у статусі головної претендентки на "золото".

Чемпіонка з Китаю зіткнулася з жорстким опором з боку канадки Меган Олдем, повідомляє портал Новини.LIVE.

Після перших спроб Ейлін Гу утримувала високий темп та демонструвала звичну для себе стабільність. Однак Меган Олдем відповіла більш ризикованим набором трюків та зробила ставку на максимальну складність. Суддівські оцінки тримали інтригу до останнього прокату, а різниця між лідерами залишалася мінімальною.

Виступ Меган Олдем. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Драматичний фінал на Олімпіаді

Розв'язка настала в заключній серії стрибків. Олдем зуміла чисто приземлити складний елемент та набрала 180,75 бала за сумою двох найкращих спроб. Чинна чемпіонка Гу зупинилася на позначці 179,00 і не змогла захистити титул, поступившись "золотом" в одній із найщільніших розв'язок змагань.

Ейлін Гу (ліворуч), Меган Олдем і Флора Табанеллі. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Бронзову медаль завоювала представниця Італії Флора Табанеллі, а українка Катерина Коцар завершила фінал на десятому місці. Перемога Олдем стала першою олімпійською в її кар'єрі й одним із головних сенсаційних результатів жіночого фристайлу на Іграх 2026 року.

Нагадаємо, прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич провів важливу зустріч із гросмейстером та відомим політиком Гаррі Каспаровим.

У фіналі парного фігурного катання на Іграх-2026 зафіксовано сенсацію, збірна Японії залишила позаду спортсменів, які раніше представляли Росію.

