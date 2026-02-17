Відео
Українські біатлоністи показали на ОІ-2026 найгірший результат за 28 років

Українські біатлоністи показали на ОІ-2026 найгірший результат за 28 років

Дата публікації: 17 лютого 2026 18:37
Франція виграла чоловічу естафету в біатлоні Ігор-2026, Україна провалила гонку
Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний. Фото: Reuters/Matthew Childs

Чоловіча класична естафета на Олімпійських іграх завершилася для збірної України результатом, якого в цій дисципліні не було майже три десятиліття. Команда фінішувала лише шістнадцятою.

Це найгірший показник за 28 років виступів в олімпійській естафеті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Капітан української команди Дмитро Підручний розпочав перегони з технічної заминки на першій стрільбі: в обоймі виявилося лише чотири патрони, що коштувало часу та додаткових пострілів. Попри це, він утримався в боротьбі, піднявся по ходу етапу і передав естафету Богдану Борковському в межах двадцяти секунд від лідера.

Сборная Франции по биатлону
Збірна Франції з біатлону. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Останній етап став вирішальним

Дебютант Борковський втратив позиції через три додаткові патрони на першій стрільбі, а потім команда поступово відкочувалася назад. Віталій Мандзин зумів тимчасово повернути збірну в топ-6 завдяки чистій роботі на рубежі, але фінальний етап виявився ключовим.

Тарас Лесюк на заключній стрільбі відправився на два штрафні кола, що остаточно позбавило Україну шансів на боротьбу за високі місця. У цей же час за золото до останнього кола боролися Франція і Норвегія, і саме французи вперше в історії виграли олімпійську чоловічу естафету, випередивши суперника на фініші.

Підсумкова трійка призерів

  1. Франція — 1:19:55
  2. Норвегія — +9.8
  3. Швеція — +57.5.

Нагадаємо, історія олімпійської красуні Ютти Лердам підкорила вболівальників на Гра-2026 в Італії.

Японські фігуристи сенсаційно вибороли золоту медаль, випередивши суперників із колишніми росіянами у складі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
