Франція виграла чоловічу естафету в біатлоні Ігор-2026, Україна провалила гонку

Чоловіча класична естафета на Олімпійських іграх завершилася для збірної України результатом, якого в цій дисципліні не було майже три десятиліття. Команда фінішувала лише шістнадцятою.

Це найгірший показник за 28 років виступів в олімпійській естафеті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Капітан української команди Дмитро Підручний розпочав перегони з технічної заминки на першій стрільбі: в обоймі виявилося лише чотири патрони, що коштувало часу та додаткових пострілів. Попри це, він утримався в боротьбі, піднявся по ходу етапу і передав естафету Богдану Борковському в межах двадцяти секунд від лідера.

Останній етап став вирішальним

Дебютант Борковський втратив позиції через три додаткові патрони на першій стрільбі, а потім команда поступово відкочувалася назад. Віталій Мандзин зумів тимчасово повернути збірну в топ-6 завдяки чистій роботі на рубежі, але фінальний етап виявився ключовим.

Тарас Лесюк на заключній стрільбі відправився на два штрафні кола, що остаточно позбавило Україну шансів на боротьбу за високі місця. У цей же час за золото до останнього кола боролися Франція і Норвегія, і саме французи вперше в історії виграли олімпійську чоловічу естафету, випередивши суперника на фініші.

Підсумкова трійка призерів

Франція — 1:19:55 Норвегія — +9.8 Швеція — +57.5.

