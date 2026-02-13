Видео
Видео

Тренер, который работает со спортсменами из 13 стран, стал героем Олимпиады

Тренер, который работает со спортсменами из 13 стран, стал героем Олимпиады

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:27
Героем Олимпиады стал тренер, который работает с 16 странами
Американская фигуристка Брэди Теннелл и тренер Бенуа Ришо. Фото: Elsa — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Олимпийские Игры в Италии пополнили пантеон спортивных героев. Одним из них неожиданно стал тренер, о котором болельщики раньше почти ничего не знали.

Бенуа Ришо заслужил славу благодаря своей репутации и работоспособности, сообщает портал Новини.LIVE

На зимних Играх 2026 года внимание зрителей неожиданно переключилось не только на спортсменов, но и на человека у бортика. Французский тренер по фигурному катанию Бенуа Ришо стал настоящим мемом Олимпиады после того, как выяснилось, что он сопровождает сразу 16 фигуристов из 13 стран. 

Бенуа Ришо
Бенуа Ришо и Адам Сяо Хим Фа из Франции. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Ришо известен как хореограф и наставник международного уровня, работающий с представителями разных федераций. На нынешних Играх его подопечные выступали один за другим, из-за чего камеры регулярно фиксировали его в разных зонах арены.

Почему Ришо постоянно показывали в трансляции

Особенность ситуации в том, что тренер обязан находиться рядом со спортсменом во время выхода на лед и в зоне ожидания оценок. Поскольку ученики Бенуа Ришо представляют разные страны, ему приходилось буквально менять куртки с национальной символикой в течение одного соревновательного дня. 

Зрители в соцсетях быстро обратили внимание на частые появления француза в кадре и назвали его самым занятым человеком Олимпиады. В итоге Ришо стал неофициальным символом закулисья Игр и человеком, который за кулисами объединяет спортсменов со всего мира. 

Звезды, которые работают с Ришо

  1. Адам Сяо Хим Фа — французский одиночник, многократный призер этапов Гран-при, двукратный чемпион Европы.
  2. Ника Эгадзе — грузинский фигурист, чемпион Европы 2026 года и призер этапов серии Challenger.
  3. Максим Наумов— американский фигурист, бронзовый призер чемпионата США 2026 года.
  4. Стивен Гоголев — канадский фигурист, участник мужской программы на Олимпиаде. 

Напомним, на Олимпийских играх в Италии произошли сразу несколько курьезов, которые обсуждают болельщики. 

А украинские спортсмены оказались в центре внимания по нескольким причинам в шестой день Зимней Олимпиады-2026. 

спорт Фигурное катание тренер Олимпийские игры-2026 Бенуа Ришо
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
