Героем Олимпиады стал тренер, который работает с 16 странами

Американская фигуристка Брэди Теннелл и тренер Бенуа Ришо. Фото: Elsa — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Олимпийские Игры в Италии пополнили пантеон спортивных героев. Одним из них неожиданно стал тренер, о котором болельщики раньше почти ничего не знали.

Бенуа Ришо заслужил славу благодаря своей репутации и работоспособности, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На зимних Играх 2026 года внимание зрителей неожиданно переключилось не только на спортсменов, но и на человека у бортика. Французский тренер по фигурному катанию Бенуа Ришо стал настоящим мемом Олимпиады после того, как выяснилось, что он сопровождает сразу 16 фигуристов из 13 стран.

Бенуа Ришо и Адам Сяо Хим Фа из Франции. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Ришо известен как хореограф и наставник международного уровня, работающий с представителями разных федераций. На нынешних Играх его подопечные выступали один за другим, из-за чего камеры регулярно фиксировали его в разных зонах арены.

Почему Ришо постоянно показывали в трансляции

Особенность ситуации в том, что тренер обязан находиться рядом со спортсменом во время выхода на лед и в зоне ожидания оценок. Поскольку ученики Бенуа Ришо представляют разные страны, ему приходилось буквально менять куртки с национальной символикой в течение одного соревновательного дня.

Зрители в соцсетях быстро обратили внимание на частые появления француза в кадре и назвали его самым занятым человеком Олимпиады. В итоге Ришо стал неофициальным символом закулисья Игр и человеком, который за кулисами объединяет спортсменов со всего мира.

Звезды, которые работают с Ришо

Адам Сяо Хим Фа — французский одиночник, многократный призер этапов Гран-при, двукратный чемпион Европы. Ника Эгадзе — грузинский фигурист, чемпион Европы 2026 года и призер этапов серии Challenger. Максим Наумов— американский фигурист, бронзовый призер чемпионата США 2026 года. Стивен Гоголев — канадский фигурист, участник мужской программы на Олимпиаде.

Напомним, на Олимпийских играх в Италии произошли сразу несколько курьезов, которые обсуждают болельщики.

А украинские спортсмены оказались в центре внимания по нескольким причинам в шестой день Зимней Олимпиады-2026.