Героєм Олімпіади став тренер, який працює з 16 країнами

Американська фігуристка Бреді Теннелл та тренер Бенуа Рішо. Фото: Elsa — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Олімпійські Ігри в Італії поповнили пантеон спортивних героїв. Одним із них несподівано став тренер, про якого вболівальники раніше майже нічого не знали.

Бенуа Рішо заслужив славу завдяки своїй репутації та працездатності, повідомляє портал Новини.LIVE.

На зимових Іграх 2026 року увага глядачів несподівано переключилася не тільки на спортсменів, а й на людину біля бортика. Французький тренер з фігурного катання Бенуа Рішо став справжнім мемом Олімпіади після того, як з'ясувалося, що він супроводжує одразу 16 фігуристів із 13 країн.

Бенуа Рішо та Адам Сяо Хім Фа з Франції. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Рішо відомий як хореограф та наставник міжнародного рівня, який працює з представниками різних федерацій. На нинішніх Іграх його підопічні виступали один за одним, через що камери регулярно фіксували його в різних зонах арени.

Чому Рішо постійно показували в трансляції

Особливість ситуації в тому, що тренер зобов'язаний перебувати поруч зі спортсменом під час виходу на лід і в зоні очікування оцінок. Оскільки учні Бенуа Рішо представляють різні країни, йому доводилося буквально змінювати куртки з національною символікою протягом одного змагального дня.

Глядачі в соцмережах швидко звернули увагу на часті появи француза в кадрі і назвали його найзайнятішою людиною Олімпіади. У підсумку Рішо став неофіційним символом закулісся Ігор і людиною, яка за лаштунками об'єднує спортсменів з усього світу.

Зірки, які працюють з Рішо

Адам Сяо Хім Фа — французький одиночник, багаторазовий призер етапів Гран-прі, дворазовий чемпіон Європи. Ніка Егадзе — грузинський фігурист, чемпіон Європи 2026 року та призер етапів серії Challenger. Максим Наумов — американський фігурист, бронзовий призер чемпіонату США 2026 року. Стівен Гогольов — канадський фігурист, учасник чоловічої програми на Олімпіаді.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Італії сталися одразу декілька курйозів, які обговорюють уболівальники.

А українські спортсмени опинилися в центрі уваги з кількох причин у шостий день Зимової Олімпіади-2026.