Тейлор Свифт обратилась к спортсменам Олимпиады-2026

Певица Тейлор Свифт на церемонии "Грэмми". Фото: Reuters/Mario Anzuoni

В Италии стартовали Зимние Олимпийские игры, которые принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо. Во время телевизионной трансляции церемонии открытия зрителей ждал неожиданный эпизод.

Эта деталь быстро стала одним из самых обсуждаемых событий вечера, сообщает портал Новини.LIVE.

В прямом эфире американского телеканала NBC к трансляции внезапно присоединилась Тейлор Свифт. Поп-звезда появилась в кадре в свитшоте сборной США и обратилась к участникам Олимпиады, подчеркнув их путь к главным соревнованиям четырехлетия.

Итальянская горнолыжница София Годжа с Олимпийским огнем. Фото: Reuters/Sofia Goggia

Обращение Тейлор Свифт привлекло внимание

Появление одной из самых популярных певиц мира стало неожиданным акцентом официальной церемонии и быстро разошлось по социальным сетям. Для многих спортсменов и зрителей этот момент стал эмоциональной поддержкой на фоне старта Игр, где давление и внимание к каждому выступлению особенно высоки.

"Я просто хотела отправить сообщение всем спортсменам, которые соревнуются на Олимпиаде. Мне приятно узнавать ваши истории и видеть всю решимость и тяжелую работу, которые привели вас к этому моменту. Я надеюсь, что ваши Олимпийские игры будут замечательными", — сказала Свифт.

Напомним, сборная Украины приятно удивила во время церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Италии.

Незадолго до начала ОИ-2026 в составе украинской национальной команды произошел неприятный инцидент.