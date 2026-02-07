Тейлор Свифт обратилась к спортсменам Олимпиады-2026

Тейлор Свифт обратилась к участиникам Олимпиады-2026 — что сказала
В Италии стартовали Зимние Олимпийские игры, которые принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо. Во время телевизионной трансляции церемонии открытия зрителей ждал неожиданный эпизод.
Эта деталь быстро стала одним из самых обсуждаемых событий вечера, сообщает портал Новини.LIVE.
В прямом эфире американского телеканала NBC к трансляции внезапно присоединилась Тейлор Свифт. Поп-звезда появилась в кадре в свитшоте сборной США и обратилась к участникам Олимпиады, подчеркнув их путь к главным соревнованиям четырехлетия.
Обращение Тейлор Свифт привлекло внимание
Появление одной из самых популярных певиц мира стало неожиданным акцентом официальной церемонии и быстро разошлось по социальным сетям. Для многих спортсменов и зрителей этот момент стал эмоциональной поддержкой на фоне старта Игр, где давление и внимание к каждому выступлению особенно высоки.
"Я просто хотела отправить сообщение всем спортсменам, которые соревнуются на Олимпиаде. Мне приятно узнавать ваши истории и видеть всю решимость и тяжелую работу, которые привели вас к этому моменту. Я надеюсь, что ваши Олимпийские игры будут замечательными", — сказала Свифт.
Напомним, сборная Украины приятно удивила во время церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Италии.
Незадолго до начала ОИ-2026 в составе украинской национальной команды произошел неприятный инцидент.
