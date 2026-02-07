Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Тейлор Свифт обратилась к участиникам Олимпиады-2026 — что сказала

Тейлор Свифт обратилась к участиникам Олимпиады-2026 — что сказала

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 07:43
Тейлор Свифт обратилась к спортсменам Олимпиады-2026
Певица Тейлор Свифт на церемонии "Грэмми". Фото: Reuters/Mario Anzuoni

В Италии стартовали Зимние Олимпийские игры, которые принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо. Во время телевизионной трансляции церемонии открытия зрителей ждал неожиданный эпизод.

Эта деталь быстро стала одним из самых обсуждаемых событий вечера, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В прямом эфире американского телеканала NBC к трансляции внезапно присоединилась Тейлор Свифт. Поп-звезда появилась в кадре в свитшоте сборной США и обратилась к участникам Олимпиады, подчеркнув их путь к главным соревнованиям четырехлетия. 

Открытие Олимпиады-2026
Итальянская горнолыжница София Годжа с Олимпийским огнем. Фото: Reuters/Sofia Goggia

Обращение Тейлор Свифт привлекло внимание

Появление одной из самых популярных певиц мира стало неожиданным акцентом официальной церемонии и быстро разошлось по социальным сетям. Для многих спортсменов и зрителей этот момент стал эмоциональной поддержкой на фоне старта Игр, где давление и внимание к каждому выступлению особенно высоки.

"Я просто хотела отправить сообщение всем спортсменам, которые соревнуются на Олимпиаде. Мне приятно узнавать ваши истории и видеть всю решимость и тяжелую работу, которые привели вас к этому моменту. Я надеюсь, что ваши Олимпийские игры будут замечательными", — сказала Свифт. 

Напомним, сборная Украины приятно удивила во время церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Италии. 

Незадолго до начала ОИ-2026 в составе украинской национальной команды произошел неприятный инцидент

спорт Тэйлор Свифт Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026 Церемония открытия Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации