Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Тейлор Свіфт звернулася до учасників Олімпіади-2026 — що сказала

Тейлор Свіфт звернулася до учасників Олімпіади-2026 — що сказала

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 07:43
Тейлор Свіфт звернулася до спортсменів Олімпіади-2026
Співачка Тейлор Свіфт на церемонії "Греммі". Фото: Reuters/Mario Anzuoni

В Італії стартували Зимові Олімпійські ігри, які приймають Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Під час телевізійної трансляції церемонії відкриття на глядачів чекав несподіваний епізод.

Ця деталь швидко стала однією з найбільш обговорюваних подій вечора, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У прямому ефірі американського телеканалу NBC до трансляції раптово приєдналася Тейлор Свіфт. Поп-зірка з'явилася в кадрі у світшоті збірної США та звернулася до учасників Олімпіади, підкресливши їхній шлях до головних змагань чотириріччя.

Открытие Олимпиады-2026
Італійська гірськолижниця Софія Годжа з Олімпійським вогнем. Фото: Reuters/Sofia Goggia

Звернення Тейлор Свіфт привернуло увагу

Поява однієї з найпопулярніших співачок світу стала несподіваним акцентом офіційної церемонії і швидко розійшлася соціальними мережами. Для багатьох спортсменів і глядачів цей момент став емоційною підтримкою на тлі старту Ігор, де тиск та увага до кожного виступу особливо високі.

"Я просто хотіла відправити повідомлення всім спортсменам, які змагаються на Олімпіаді. Мені приємно дізнаватися ваші історії і бачити всю рішучість та важку роботу, які привели вас до цього моменту. Я сподіваюся, що ваші Олімпійські ігри будуть чудовими", — сказала Свіфт.

Нагадаємо, збірна України приємно здивувала під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор в Італії.

Незадовго до початку ОІ-2026 у складі української національної команди стався неприємний інцидент.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Тейлор Свіфт Олімпійські ігри-2026 Відкриття Олімпіади-2026 Церемонія відкриття Олімпіади-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації