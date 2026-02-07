Тейлор Свіфт звернулася до спортсменів Олімпіади-2026

Співачка Тейлор Свіфт на церемонії "Греммі". Фото: Reuters/Mario Anzuoni

В Італії стартували Зимові Олімпійські ігри, які приймають Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Під час телевізійної трансляції церемонії відкриття на глядачів чекав несподіваний епізод.

Ця деталь швидко стала однією з найбільш обговорюваних подій вечора, повідомляє портал Новини.LIVE.

У прямому ефірі американського телеканалу NBC до трансляції раптово приєдналася Тейлор Свіфт. Поп-зірка з'явилася в кадрі у світшоті збірної США та звернулася до учасників Олімпіади, підкресливши їхній шлях до головних змагань чотириріччя.

Італійська гірськолижниця Софія Годжа з Олімпійським вогнем. Фото: Reuters/Sofia Goggia

Звернення Тейлор Свіфт привернуло увагу

Поява однієї з найпопулярніших співачок світу стала несподіваним акцентом офіційної церемонії і швидко розійшлася соціальними мережами. Для багатьох спортсменів і глядачів цей момент став емоційною підтримкою на тлі старту Ігор, де тиск та увага до кожного виступу особливо високі.

"Я просто хотіла відправити повідомлення всім спортсменам, які змагаються на Олімпіаді. Мені приємно дізнаватися ваші історії і бачити всю рішучість та важку роботу, які привели вас до цього моменту. Я сподіваюся, що ваші Олімпійські ігри будуть чудовими", — сказала Свіфт.

Нагадаємо, збірна України приємно здивувала під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор в Італії.

Незадовго до початку ОІ-2026 у складі української національної команди стався неприємний інцидент.