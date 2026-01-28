Чемпионку Европы из России не пустили на Олимпиаду-2026

Россиянка хотела поехать на ОИ-2026 под флагом Дании — детали
Чемпионка Европы по конькобежному спорту София Торуп не сможет выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года. Причиной стало решение властей Дании отказать спортсменке в предоставлении гражданства по ускоренной процедуре, несмотря на выполненную олимпийскую квалификацию.
О своей ситуации Торуп рассказала в Instagram, подчеркнув, что процесс смены паспорта она начала после замужества с датским конькобежцем Виктором Торупом.
До 2022 года спортсменка выступала за Россию под фамилией Просвирнова, а затем связала дальнейшую карьеру с Данией, рассчитывая представлять страну на Олимпиаде.
Почему Дания отказала Торуп
По словам спортсменки, датские чиновники объяснили отказ принципиальной позицией государства. Власти заявили, что намерены развивать конькобежный спорт исключительно за счет собственных атлетов и не считают целесообразным привлекать иностранных спортсменов даже при наличии высоких результатов.
"Мне прямо сказали, что хотят развивать этот вид спорта с нуля, с датскими спортсменами и на датской земле. Также отметили, что россиянку не считают хорошим примером для подражания для молодого поколения. Я приняла этот ответ, хотя он дался мне очень тяжело", — написала Торуп.
В период с 2015 по 2022 год София завоевала четыре медали чемпионатов мира и 18 наград чемпионатов Европы. Уже в январе 2026 года она принесла Дании историческое золото чемпионата Европы в масстарте, однако этот успех так и не открыл ей путь на Олимпиаду.
