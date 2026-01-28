Чемпионку Европы из России не пустили на Олимпиаду-2026

София Торуп выступала за сборную России. Фото: facebook.com/sofia.prosvirnova/photos

Чемпионка Европы по конькобежному спорту София Торуп не сможет выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года. Причиной стало решение властей Дании отказать спортсменке в предоставлении гражданства по ускоренной процедуре, несмотря на выполненную олимпийскую квалификацию.

О своей ситуации Торуп рассказала в Instagram, подчеркнув, что процесс смены паспорта она начала после замужества с датским конькобежцем Виктором Торупом.

До 2022 года спортсменка выступала за Россию под фамилией Просвирнова, а затем связала дальнейшую карьеру с Данией, рассчитывая представлять страну на Олимпиаде.

София Торуп во время выступления. Фото: facebook.com/sofia.prosvirnova/photos

Почему Дания отказала Торуп

По словам спортсменки, датские чиновники объяснили отказ принципиальной позицией государства. Власти заявили, что намерены развивать конькобежный спорт исключительно за счет собственных атлетов и не считают целесообразным привлекать иностранных спортсменов даже при наличии высоких результатов.

"Мне прямо сказали, что хотят развивать этот вид спорта с нуля, с датскими спортсменами и на датской земле. Также отметили, что россиянку не считают хорошим примером для подражания для молодого поколения. Я приняла этот ответ, хотя он дался мне очень тяжело", — написала Торуп.

В период с 2015 по 2022 год София завоевала четыре медали чемпионатов мира и 18 наград чемпионатов Европы. Уже в январе 2026 года она принесла Дании историческое золото чемпионата Европы в масстарте, однако этот успех так и не открыл ей путь на Олимпиаду.

