Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Чешский чемпион поддержал возвращение россиян на арену

Чешский чемпион поддержал возвращение россиян на арену

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 19:28
Призер Евро по фигурному катанию поддержал допуск россиян в нейтральном статусе
Георгий Рештенко. Фото: instagram.com/czechfigureskating

Накануне Олимпийских игр в зимних видах спорта продолжают обсуждать вопрос допуска россиян к соревнованиям с национальной символикой. Сейчас атлеты из РФ могут рассчитывать только на нейтральный статус.

О возможности допуска российских спортсменов высказался чешский фигурист Георгий Рештенко в комментарии росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Призер чемпионата Европы поддержал россиян

Бронзовый призер чемпионата Европы-2026 и трехкратный чемпион Чехии по фигурному катанию Георгий Рештенко заявил, что в чешской спортивной среде действительно существует жесткая позиция, согласно которой россиян не стоит допускать к соревнованиям мирового уровня.

В то же время сам фигурист не разделяет категорических подходов и не считает правильным публично требовать полной изоляции спортсменов по национальному признаку. Он подчеркнул, что никогда не делал заявлений о необходимости запрета участия россиян в международных турнирах и не планирует этого делать в дальнейшем.

Рештенко предположил, что в перспективе российские фигуристы все же могут получить разрешение на выступления, в том числе в нейтральном статусе. По его мнению, даже ограниченный допуск отдельных спортсменов является позитивным сигналом, ведь спорт по своей природе должен объединять, а не углублять разграничение.

Также он обратил внимание на ситуацию с недопуском спортивных пар, отметив, что это решение выглядело неожиданным. В то же время фигурист признал, что такие шаги могут объясняться внутренними регламентами и трактовкой парных дисциплин как командного вида, что автоматически подпадает под более жесткие ограничения.

Таким образом, Рештенко занял сдержанную позицию, подчеркивая сохранение объединительной роли спорта даже в условиях сложной международной ситуации.

Напомним, ранее официально был назван состав сборной Украины на Олимпийские игры.

В Украине уже оценили шансы на медали на Олимпийских играх.

санкции против России Фигурное катание МОК зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации