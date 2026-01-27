Призер Евро по фигурному катанию поддержал допуск россиян в нейтральном статусе

Георгий Рештенко. Фото: instagram.com/czechfigureskating

Накануне Олимпийских игр в зимних видах спорта продолжают обсуждать вопрос допуска россиян к соревнованиям с национальной символикой. Сейчас атлеты из РФ могут рассчитывать только на нейтральный статус.

О возможности допуска российских спортсменов высказался чешский фигурист Георгий Рештенко в комментарии росСМИ.

Призер чемпионата Европы поддержал россиян

Бронзовый призер чемпионата Европы-2026 и трехкратный чемпион Чехии по фигурному катанию Георгий Рештенко заявил, что в чешской спортивной среде действительно существует жесткая позиция, согласно которой россиян не стоит допускать к соревнованиям мирового уровня.

В то же время сам фигурист не разделяет категорических подходов и не считает правильным публично требовать полной изоляции спортсменов по национальному признаку. Он подчеркнул, что никогда не делал заявлений о необходимости запрета участия россиян в международных турнирах и не планирует этого делать в дальнейшем.

Рештенко предположил, что в перспективе российские фигуристы все же могут получить разрешение на выступления, в том числе в нейтральном статусе. По его мнению, даже ограниченный допуск отдельных спортсменов является позитивным сигналом, ведь спорт по своей природе должен объединять, а не углублять разграничение.

Также он обратил внимание на ситуацию с недопуском спортивных пар, отметив, что это решение выглядело неожиданным. В то же время фигурист признал, что такие шаги могут объясняться внутренними регламентами и трактовкой парных дисциплин как командного вида, что автоматически подпадает под более жесткие ограничения.

Таким образом, Рештенко занял сдержанную позицию, подчеркивая сохранение объединительной роли спорта даже в условиях сложной международной ситуации.

