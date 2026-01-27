Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Чеський чемпіон підтримав повернення росіян на міжнародну арену

Чеський чемпіон підтримав повернення росіян на міжнародну арену

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 19:28
Призер Євро з фігурного катання підтримав допуск росіян у нейтральному статусі
Георгій Рештенко. Фото: instagram.com/czechfigureskating

Напередодні Олімпійських ігор у зимових видах спорту продовжують обговорювати питання допуску росіян до змагань із національною символікою. Наразі атлети з РФ можуть розраховувати лише на нейтральний статус.

Про можливість допуску російських спортсменів висловився чеський фігурист Георгій Рештенко в коментарі росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Призер чемпіонату Європи підтримав росіян

Бронзовий призер чемпіонату Європи-2026 та триразовий чемпіон Чехії з фігурного катання Георгій Рештенко заявив, що в чеському спортивному середовищі справді існує жорстка позиція, відповідно до якої росіян не варто допускати до змагань світового рівня.

Водночас сам фігурист не поділяє категоричних підходів і не вважає правильним публічно вимагати повної ізоляції спортсменів за національною ознакою. Він наголосив, що ніколи не робив заяв про необхідність заборони участі росіян у міжнародних турнірах і не планує цього робити надалі.

Рештенко припустив, що в перспективі російські фігуристи все ж можуть отримати дозвіл на виступи, зокрема в нейтральному статусі. На його думку, навіть обмежений допуск окремих спортсменів є позитивним сигналом, адже спорт за своєю природою має об’єднувати, а не поглиблювати розмежування.

Також він звернув увагу на ситуацію з недопуском спортивних пар, зазначивши, що це рішення виглядало несподіваним. Водночас фігурист визнав, що такі кроки можуть пояснюватися внутрішніми регламентами та трактуванням парних дисциплін як командного виду, що автоматично підпадає під жорсткіші обмеження.

Таким чином, Рештенко зайняв стриману позицію, наголошуючи на збереженні об’єднавчої ролі спорту навіть в умовах складної міжнародної ситуації.

Нагадаємо, раніше офіційно було названо склад збірної України на Олімпійські ігри.

В Україні вже оцінили шанси на медалі на Олімпійських іграх.

санкції проти Росії Фігурне катання МОК зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації