Напередодні Олімпійських ігор у зимових видах спорту продовжують обговорювати питання допуску росіян до змагань із національною символікою. Наразі атлети з РФ можуть розраховувати лише на нейтральний статус.

Про можливість допуску російських спортсменів висловився чеський фігурист Георгій Рештенко в коментарі росЗМІ.

Призер чемпіонату Європи підтримав росіян

Бронзовий призер чемпіонату Європи-2026 та триразовий чемпіон Чехії з фігурного катання Георгій Рештенко заявив, що в чеському спортивному середовищі справді існує жорстка позиція, відповідно до якої росіян не варто допускати до змагань світового рівня.

Водночас сам фігурист не поділяє категоричних підходів і не вважає правильним публічно вимагати повної ізоляції спортсменів за національною ознакою. Він наголосив, що ніколи не робив заяв про необхідність заборони участі росіян у міжнародних турнірах і не планує цього робити надалі.

Рештенко припустив, що в перспективі російські фігуристи все ж можуть отримати дозвіл на виступи, зокрема в нейтральному статусі. На його думку, навіть обмежений допуск окремих спортсменів є позитивним сигналом, адже спорт за своєю природою має об’єднувати, а не поглиблювати розмежування.

Також він звернув увагу на ситуацію з недопуском спортивних пар, зазначивши, що це рішення виглядало несподіваним. Водночас фігурист визнав, що такі кроки можуть пояснюватися внутрішніми регламентами та трактуванням парних дисциплін як командного виду, що автоматично підпадає під жорсткіші обмеження.

Таким чином, Рештенко зайняв стриману позицію, наголошуючи на збереженні об’єднавчої ролі спорту навіть в умовах складної міжнародної ситуації.

