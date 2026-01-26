Відео
Україна
НОК назвав склад збірної України на Олімпійські ігри-2026

НОК назвав склад збірної України на Олімпійські ігри-2026

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:49
Збірна України на Олімпіаді-2026: склад делегації та види спорту
Вадим Гутцайт. Фото: НОК України

Завершилися всі кваліфікаційні турніри перед Зимовими Олімпійськими іграми в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. За цей час НОК України визначив, хто поїде на турнір в Італію.

В НОК опублікували склад збірної України на своїх офіційних сторінках.

Читайте також:

Склад України на Зимові Олімпійські ігри-2026

Україну на Іграх представлять 46 спортсменів, які змагатимуться в 11 олімпійських видах спорту. Разом зі спортсменами до делегації увійшли тренери, лікарі, масажисти, технічні спеціалісти та члени штабу національної команди. Загальна чисельність делегації становить 103 особи.

Формування складу відбулося за поданням національних федерацій відповідно до міжнародних кваліфікаційних критеріїв і національної системи відбору.

Біатлон: Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик.

Гірськолижний спорт: Дмитро Шепʼюк, Анастасія Шепіленко.

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.

Лижні гонки: Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Ноприєнко, Софія Шкатула.

Санний спорт: Богдан Бабура, Ігор Гой, Антон Дукач, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Даниїл Марціновський, Олександра Мох, Олена Смага, Олена Стецків, Юліанна Туницька.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Сноубординг: Аннамарі Данча.

Стрибки на лижах з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк.

Фристайл: Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Катерина Коцар.

Фігурне катання: Кирило Марсак.

Шорт-трек: Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко.

Нагадаємо, в Україні раніше оцінили перспективи на Олімпійських іграх-2026.

Організатори Олімпійських ігор зіткнулись з великими проблемами.

НОК України олімпіада Олімпійська збірна України зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
