Сборная Украины на Олимпиаде-2026: состав делегации и виды спорта

НОК назвал состав сборной Украины на Олимпийские игры-2026
Завершились все квалификационные турниры перед Зимними Олимпийскими играми в Милане и Кортине-д'Ампеццо. За это время НОК Украины определил, кто поедет на турнир в Италию.
В НОК опубликовали состав сборной Украины на своих официальных страницах.
Состав Украины на Зимние Олимпийские игры-2026
Украину на Играх представят 46 спортсменов, которые будут соревноваться в 11 олимпийских видах спорта. Вместе со спортсменами в делегацию вошли тренеры, врачи, массажисты, технические специалисты и члены штаба национальной команды. Общая численность делегации составляет 103 человека.
Формирование состава состоялось по представлению национальных федераций в соответствии с международными квалификационными критериями и национальной системы отбора.
Биатлон: Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Елена Городна, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарья Чалык.
Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк, Анастасия Шепиленко.
Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец.
Лыжные гонки: Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Дарья Мигаль, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, София Шкатула.
Санный спорт: Богдан Бабура, Игорь Гой, Антон Дукач, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Даниил Марциновский, Александра Мох, Елена Смага, Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.
Скелетон: Владислав Гераскевич.
Сноубординг: Аннамари Данча.
Прыжки на лыжах с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк.
Фристайл: Ян Гаврюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк, Ангелина Брыкина, Нелли Попович, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Екатерина Коцар.
Фигурное катание: Кирилл Марсак.
Шорт-трек: Олег Гандей, Елизавета Сидорко.
