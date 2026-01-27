Бедный оценил результат Украины в квалификациях Олимпиады-2026 в квалификациях

Украина получила больше олимпийских лицензий, чем ожидали
На зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо поедет 46 украинских спортсменов. Это количество лицензий стало приятной неожиданностью.
Об этом в комментарии порталу Новини.LIVE сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный.
Бедный не ожидал столь удачных результатов
Бедный заявил, что подготовка к Олимпиаде проходит в сложных условиях. К тому же в зимних видах спорта значительная часть спортсменов находится за рубежом и поэтому им приходится преодолевать логистические трудности, чтобы добраться до мест тренировочных сборов и стартов.
Несмотря на это, он считает, что команда настроена решительно и работает в боевом режиме еще на этапе подготовки.
Министр подчеркнул, что 46 спортсменов — это рекордный показатель для Украины на зимних Олимпийских играх.
"Это настоящий рекорд для нас на Олимпийских играх — 46 спортсменов. Это вдвое больше, чем давали в лучших прогнозах. Я считаю, что это уже определенный успех, но, конечно, это не конечный результат — это еще не медаль в зале", — сказал Бедный.
