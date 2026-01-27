Видео
Главная Олимпиада Украина получила больше олимпийских лицензий, чем ожидали

Украина получила больше олимпийских лицензий, чем ожидали

Дата публикации 27 января 2026 23:17
Бедный оценил результат Украины в квалификациях Олимпиады-2026 в квалификациях
Сборная Украины по санному спорту. Фото: НОК

На зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо поедет 46 украинских спортсменов. Это количество лицензий стало приятной неожиданностью.

Об этом в комментарии порталу Новини.LIVE сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Бедный не ожидал столь удачных результатов

Бедный заявил, что подготовка к Олимпиаде проходит в сложных условиях. К тому же в зимних видах спорта значительная часть спортсменов находится за рубежом и поэтому им приходится преодолевать логистические трудности, чтобы добраться до мест тренировочных сборов и стартов.

Несмотря на это, он считает, что команда настроена решительно и работает в боевом режиме еще на этапе подготовки.

Министр подчеркнул, что 46 спортсменов — это рекордный показатель для Украины на зимних Олимпийских играх.

"Это настоящий рекорд для нас на Олимпийских играх — 46 спортсменов. Это вдвое больше, чем давали в лучших прогнозах. Я считаю, что это уже определенный успех, но, конечно, это не конечный результат — это еще не медаль в зале", — сказал Бедный.

Напомним, Бедный смог оценить силу олимпийской сборной Украины.

Также в Украине уже рассказали на шансы на медали команды на Олимпийских играх-2026.

Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
