Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Україна здобула більше олімпійських ліцензій, ніж очікували

Україна здобула більше олімпійських ліцензій, ніж очікували

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 23:17
Бідний оцінив результат України у кваліфікаціях Олімпіади-2026
Збірна України з санного спорту. Фото: НОК

На зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо поїде 46 українських спортсменів. Ця кількість ліцензій стала приємною несподіванкою.

Про це в коментарі порталу Новини.LIVE повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Реклама
Читайте також:
Кирилл Марсак
Кирило Марсак. Фото: xinyutang_photography

Бідний не чекав настільки вдалих результатів

Бідний заявив, що підготовка до Олімпіади проходить у складних умовах. До того ж в зимових видах спорту значна частина спортсменів перебуває за кордоном й тому їм доводиться долати логістичні труднощі, щоб дістатися до місць тренувальних зборів і стартів.

Попри це, він вважає, що команда налаштована рішуче й працює в бойовому режимі ще на етапі підготовки.

Міністр наголосив, що 46 спортсменів — це рекордний показник для України на зимових Олімпійських іграх.

"Це справжній рекорд для нас на Олімпійських іграх — 46 спортсменів. Це вдвічі більше, ніж давали у найкращих прогнозах. Я вважаю, що це вже певний успіх, але, звичайно, це не є кінцевий результат — це ще не медаль у залі", — сказав Бідний.

Нагадаємо, Бідний зміг оцінити силу олімпійської збірної України.

Також в Україні вже розповіли на шанси на медалі команди на Олімпійських іграх-2026.

НОК олімпіада Матвій Бідний зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації