Бідний оцінив результат України у кваліфікаціях Олімпіади-2026

На зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо поїде 46 українських спортсменів. Ця кількість ліцензій стала приємною несподіванкою.

Про це в коментарі порталу Новини.LIVE повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Бідний не чекав настільки вдалих результатів

Бідний заявив, що підготовка до Олімпіади проходить у складних умовах. До того ж в зимових видах спорту значна частина спортсменів перебуває за кордоном й тому їм доводиться долати логістичні труднощі, щоб дістатися до місць тренувальних зборів і стартів.

Попри це, він вважає, що команда налаштована рішуче й працює в бойовому режимі ще на етапі підготовки.

Міністр наголосив, що 46 спортсменів — це рекордний показник для України на зимових Олімпійських іграх.

"Це справжній рекорд для нас на Олімпійських іграх — 46 спортсменів. Це вдвічі більше, ніж давали у найкращих прогнозах. Я вважаю, що це вже певний успіх, але, звичайно, це не є кінцевий результат — це ще не медаль у залі", — сказав Бідний.

