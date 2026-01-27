Міністр оцінив силу збірної України перед Олімпіадою-2026

На зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо поїде 46 українських спортсменів. Вони змагатимуться в 11 видах спорту.

Про силу олімпійської збірної в коментарі порталу Новини.LIVE повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Реклама

За словами міністра, українська збірна підходить до Олімпіади конкурентоспроможною та добре підготовленою, а спортсмени налаштовані максимально реалізувати свої можливості.

"Я переконаний, що наші спортсмени покажуть себе. Наші команди дуже сильні. Українці — сильна, загартована і стійка нація. Тому впевнений, що наші атлети зроблять усе, аби гідно представити країну і високо тримати державний прапор. Це сьогодні головне завдання", — сказав Бідний.

Міністр наголосив, що українські атлети традиційно демонструють високий рівень на Олімпійських іграх незалежно від умов і періоду участі. Це стосується як зимових, так і літніх Ігор. Як приклад він навів Олімпіаду в Парижі 2024 року, де Україна посіла 22-ге місце серед понад 200 країн, попри складні обставини підготовки.

Очікується, що на Іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо українська команда зосередиться не лише на результаті, а й на гідному представленні країни на міжнародній арені.