Головна Олімпіада Бідний оцінив силу олімпійської збірної України

Бідний оцінив силу олімпійської збірної України

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 21:51
Міністр оцінив силу збірної України перед Олімпіадою-2026
Матвій Бідний. Фото: кадр з відео

На зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо поїде 46 українських спортсменів. Вони змагатимуться в 11 видах спорту.

Про силу олімпійської збірної в коментарі порталу Новини.LIVE повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Торжественные проводы национальной сборной команды Украины на XXV зимние Олимпийские игры,
Урочисті проводи національної збірної команди України на зимові Олімпійські ігри. Фото: Новини.LIVE

Від команди чекають результату

За словами міністра, українська збірна підходить до Олімпіади конкурентоспроможною та добре підготовленою, а спортсмени налаштовані максимально реалізувати свої можливості.

"Я переконаний, що наші спортсмени покажуть себе. Наші команди дуже сильні. Українці — сильна, загартована і стійка нація. Тому впевнений, що наші атлети зроблять усе, аби гідно представити країну і високо тримати державний прапор. Це сьогодні головне завдання", — сказав Бідний.

Міністр наголосив, що українські атлети традиційно демонструють високий рівень на Олімпійських іграх незалежно від умов і періоду участі. Це стосується як зимових, так і літніх Ігор. Як приклад він навів Олімпіаду в Парижі 2024 року, де Україна посіла 22-ге місце серед понад 200 країн, попри складні обставини підготовки.

Очікується, що на Іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо українська команда зосередиться не лише на результаті, а й на гідному представленні країни на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше офіційно назвали склад олімпійської збірної України.

Також в Україні вже оцінили шанси на медалі на Олімпіаді-2026.

Мінспорту олімпіада Матвій Бідний зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
