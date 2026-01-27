Видео
Видео

Бедный оценил силу олимпийской сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 21:51
Министр оценил силу сборной Украины перед Олимпиадой-2026
Матвей Бедный. Фото: кадр из видео

На зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо поедет 46 украинских спортсменов. Они будут соревноваться в 11 видах спорта.

О силе олимпийской сборной в комментарии порталу Новини.LIVE сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

От команды ждут результата

По словам министра, украинская сборная подходит к Олимпиаде конкурентоспособной и хорошо подготовленной, а спортсмены настроены максимально реализовать свои возможности.

"Я убежден, что наши спортсмены покажут себя. Наши команды очень сильные. Украинцы — сильная, закаленная и устойчивая нация. Поэтому уверен, что наши атлеты сделают все, чтобы достойно представить страну и высоко держать государственный флаг. Это сегодня главная задача", — сказал Бедный.

Министр подчеркнул, что украинские атлеты традиционно демонстрируют высокий уровень на Олимпийских играх независимо от условий и периода участия. Это касается как зимних, так и летних Игр. В качестве примера он привел Олимпиаду в Париже-2024, где Украина заняла 22-е место среди более 200 стран, несмотря на сложные обстоятельства подготовки.

Ожидается, что на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо украинская команда сосредоточится не только на результате, но и на достойном представлении страны на международной арене.

Напомним, ранее официально назвали состав олимпийской сборной Украины.

Также в Украине уже оценили шансы на медали на Олимпиаде-2026.

Минспорта олимпиада Матвей Бидный зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
