Министр оценил силу сборной Украины перед Олимпиадой-2026

На зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо поедет 46 украинских спортсменов. Они будут соревноваться в 11 видах спорта.

О силе олимпийской сборной в комментарии порталу Новини.LIVE сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

От команды ждут результата

По словам министра, украинская сборная подходит к Олимпиаде конкурентоспособной и хорошо подготовленной, а спортсмены настроены максимально реализовать свои возможности. "Я убежден, что наши спортсмены покажут себя. Наши команды очень сильные. Украинцы — сильная, закаленная и устойчивая нация. Поэтому уверен, что наши атлеты сделают все, чтобы достойно представить страну и высоко держать государственный флаг. Это сегодня главная задача", — сказал Бедный. Министр подчеркнул, что украинские атлеты традиционно демонстрируют высокий уровень на Олимпийских играх независимо от условий и периода участия. Это касается как зимних, так и летних Игр. В качестве примера он привел Олимпиаду в Париже-2024, где Украина заняла 22-е место среди более 200 стран, несмотря на сложные обстоятельства подготовки. Ожидается, что на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо украинская команда сосредоточится не только на результате, но и на достойном представлении страны на международной арене.

Напомним, ранее официально назвали состав олимпийской сборной Украины.

Также в Украине уже оценили шансы на медали на Олимпиаде-2026.