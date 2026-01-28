Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Росіянка хотіла поїхати на ОІ-2026 під прапором Данії — деталі

Росіянка хотіла поїхати на ОІ-2026 під прапором Данії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 09:03
Чемпіонку Європи з Росії не пустили на Олімпіаду-2026
Софія Торуп виступала за збірну Росії. Фото: facebook.com/sofia.prosvirnova/photos

Чемпіонка Європи з ковзанярського спорту Софія Торуп не зможе виступити на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Причиною стало рішення влади Данії відмовити спортсменці в наданні громадянства за прискореною процедурою, попри виконану олімпійську кваліфікацію.

Про свою ситуацію Торуп розповіла в Instagram, підкресливши, що процес зміни паспорта вона почала після заміжжя з данським ковзанярем Віктором Торупом.

Реклама
Читайте також:

До 2022 року спортсменка виступала за Росію під прізвищем Просвірнова, а потім пов'язала подальшу кар'єру з Данією, розраховуючи представляти країну на Олімпіаді.

София Торуп
Софія Торуп під час виступу. Фото: facebook.com/sofia.prosvirnova/photos

Чому Данія відмовила Торуп

За словами спортсменки, данські чиновники пояснили відмову принциповою позицією держави. Влада заявила, що має намір розвивати ковзанярський спорт виключно користуючись з власних атлетів і не вважає за доцільне залучати іноземних спортсменів навіть за наявності високих результатів.

"Мені прямо сказали, що хочуть розвивати цей вид спорту з нуля, з данськими спортсменами й на данській землі. Також зазначили, що росіянку не вважають хорошим прикладом для наслідування для молодого покоління. Я прийняла цю відповідь, хоча вона далася мені дуже важко", — написала Торуп.

У період з 2015 по 2022 рік Софія завоювала чотири медалі чемпіонатів світу і 18 нагород чемпіонатів Європи. Уже в січні 2026 року вона принесла Данії історичне золото чемпіонату Європи в масстарті, однак цей успіх так і не відкрив їй шлях на Олімпіаду.

Нагадаємо, міністр спорту України Матвій Бідний поділився очікуваннями перед стартом Олімпіади-2026.

Одночасно з цим організатори Ігор-2026 в Італії зіткнулися з проблемою, про яку раніше попереджали експерти,

спорт російські спортсмени Олімпійські ігри-2026 Шорт-трек Олімпійська збірна Данії Софія Торуп
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації