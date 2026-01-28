Чемпіонку Європи з Росії не пустили на Олімпіаду-2026

Росіянка хотіла поїхати на ОІ-2026 під прапором Данії — деталі
Чемпіонка Європи з ковзанярського спорту Софія Торуп не зможе виступити на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Причиною стало рішення влади Данії відмовити спортсменці в наданні громадянства за прискореною процедурою, попри виконану олімпійську кваліфікацію.
Про свою ситуацію Торуп розповіла в Instagram, підкресливши, що процес зміни паспорта вона почала після заміжжя з данським ковзанярем Віктором Торупом.
До 2022 року спортсменка виступала за Росію під прізвищем Просвірнова, а потім пов'язала подальшу кар'єру з Данією, розраховуючи представляти країну на Олімпіаді.
Чому Данія відмовила Торуп
За словами спортсменки, данські чиновники пояснили відмову принциповою позицією держави. Влада заявила, що має намір розвивати ковзанярський спорт виключно користуючись з власних атлетів і не вважає за доцільне залучати іноземних спортсменів навіть за наявності високих результатів.
"Мені прямо сказали, що хочуть розвивати цей вид спорту з нуля, з данськими спортсменами й на данській землі. Також зазначили, що росіянку не вважають хорошим прикладом для наслідування для молодого покоління. Я прийняла цю відповідь, хоча вона далася мені дуже важко", — написала Торуп.
У період з 2015 по 2022 рік Софія завоювала чотири медалі чемпіонатів світу і 18 нагород чемпіонатів Європи. Уже в січні 2026 року вона принесла Данії історичне золото чемпіонату Європи в масстарті, однак цей успіх так і не відкрив їй шлях на Олімпіаду.
Нагадаємо, міністр спорту України Матвій Бідний поділився очікуваннями перед стартом Олімпіади-2026.
Одночасно з цим організатори Ігор-2026 в Італії зіткнулися з проблемою, про яку раніше попереджали експерти,
Читайте Новини.LIVE!