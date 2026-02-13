На Олимпиаде разоблачили российский фейк против Украины

Владислав Гераскевич во время выступления. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Во время Зимних Олимпийских игр российские пропагандистские ресурсы развернули информационную кампанию против Украины и ее спортсменов. В ее центре оказался скелетонист Владислав Гераскевич.

Распространение поддельных материалов и искаженных публикаций появляются регулярно, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Реклама

Читайте также:

По данным Центра, в пророссийских телеграм каналах распространяется сфабрикованный видеосюжет, оформленный якобы от имени агентства Reuters. В нем содержатся ложные утверждения об украинском скелетонисте Владиславе Гераскевиче, а оригинальный материал международного агентства был отредактирован. В нем изменены титры, фрагменты видеоряда и добавлены вымышленные детали.

Фейки об Украине на Олимпиаде-2026. Фото: ЦПД

Гераскевич стал целью информационной атаки

Кроме видео, в сети распространяется измененная фотография венгерского спортсмена с надписью на руке, которая отсутствует на оригинальном снимке. В Центре подчеркнули, что это изображение также является фальсификацией и не соответствует действительности.

В ЦПД заявили, что подобные действия носят системный характер и активизировались с началом Олимпиады. Там подчеркнули, что целью кампании является дискредитация Украины на международной арене, а также вред репутации украинских спортсменов и распространение антиукраинских нарративов среди мировой аудитории.

Напомним, известная олимпийская чемпионка раскрыла правду о решение МОК по поводу Владислава Гераскевича.

А бывший президент Грузии Михеил Саакашвили удивил высказыванием об олимпийской сборной этой страны.