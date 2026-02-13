На Олімпіаді викрили російський фейк проти України

Росія масово поширює фейки про Гераскевича — що відомо
Під час Зимових Олімпійських ігор російські пропагандистські ресурси розгорнули інформаційну кампанію проти України та її спортсменів. У її центрі опинився скелетоніст Владислав Гераскевич.
Поширення підроблених матеріалів і спотворених публікацій з'являються регулярно, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
За даними Центру, у проросійських телеграм-каналах поширюється сфабрикований відеосюжет, оформлений нібито від імені агентства Reuters. У ньому містяться неправдиві твердження про українського скелетоніста Владислава Гераскевича, а оригінальний матеріал міжнародної агенції було відредаговано. У ньому змінено титри, фрагменти відеоряду та додано вигадані деталі.
Гераскевич став ціллю інформаційної атаки
Крім відео, у мережі поширюють змінену фотографію угорського спортсмена з написом на руці, який відсутній на оригінальному знімку. У Центрі наголосили, що це зображення також є фальсифікацією і не відповідає дійсності.
У ЦПД заявили, що подібні дії мають системний характер і активізувалися з початком Олімпіади. Там підкреслили, що метою кампанії є дискредитація України на міжнародній арені, а також шкода репутації українських спортсменів та поширення антиукраїнських наративів серед світової аудиторії.
Нагадаємо, відома олімпійська чемпіонка розкрила правду про рішення МОК щодо Владислава Гераскевича.
А колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі здивував висловлюванням про олімпійську збірну цієї країни.
Читайте Новини.LIVE!