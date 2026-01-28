Видео
Україна
Россия размечталась о совместной с Финляндией Олимпиаде

Россия размечталась о совместной с Финляндией Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 09:47
Россия хочет провести совместную Олимпиаду с Финляндией
Бывшая спортсменка из РФ Светлана Журова. Фото: росСМИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова вновь оказалась в центре внимания после резонансных рассуждений о будущем Игр. По ее мнению, Россия в перспективе могла бы не только претендовать на проведение Игр, но и сделать это совместно с другой страной.

Журова в интервью местным СМИ заявила, что российская инфраструктура якобы позволяет провести Олимпиаду "хоть завтра". 

Читайте также:

Речь идет как о летней, так и о зимней Олимпиаде. В числе возможных городов Светлана Журова назвала Москву, Казань, Сочи и Санкт-Петербург, подчеркнув, что вопрос упирается не в возможности, а исключительно в решение международных структур. 

Светлана Журова
Журова во время спортивной карьеры. Фото: росСМИ

Неожиданный сценарий для будущих Игр

Особое внимание в словах Журовой привлек тезис о совместном проведении Олимпиады. По ее логике, одной стране все сложнее нести финансовую и организационную нагрузку, поэтому формат объединенных Игр может стать выходом в будущем. В качестве примера она привела гипотетический союз России и Финляндии с площадками в Санкт-Петербурге и Хельсинки.

Также Журова отдельно уточнила, что такие сценарии возможны не ранее 2038 года, поскольку календарь Олимпиад уже расписан на годы вперед. При этом ближайшие Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

"Я убеждена, что России под силу провести Олимпиаду в любой момент, если будет такое решение. Сегодня одной стране действительно сложно тянуть Игры в одиночку. Именно поэтому идея совместного проведения кажется мне логичной и интересной", — заявила Журова. 

Напомним, в Украине объяснили, чего ждать от Олимпийской сборной на Играх в Италии. 

Организаторы ОИ-2026 пытаются экстренно решить проблему нехватки снега на трассах перед стартом турниров. 

спорт Олимпийские игры Финляндия российские спортсмены Конькобежный спорт
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
