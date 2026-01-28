Росія хоче провести спільну Олімпіаду з Фінляндією

Колишня спортсменка з РФ Світлана Журова. Фото: росЗМІ

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми РФ Світлана Журова знову опинилася в центрі уваги після резонансних міркувань про майбутнє Ігор. На її думку, Росія в перспективі могла б не тільки претендувати на проведення Ігор, а й зробити це спільно з іншою країною.

Журова в інтерв'ю місцевим ЗМІ заявила, що російська інфраструктура нібито дозволяє провести Олімпіаду "хоч завтра".

Йдеться як про літню, так і про зимову Олімпіаду. Серед можливих міст Світлана Журова назвала Москву, Казань, Сочі та Санкт-Петербург, підкресливши, що питання впирається не в можливості, а винятково в рішення міжнародних структур.

Журова під час спортивної кар'єри. Фото: росЗМІ

Несподіваний сценарій для майбутніх Ігор

Особливу увагу в словах Журової привернула теза про спільне проведення Олімпіади. За її логікою, одній країні все складніше нести фінансове та організаційне навантаження, тому формат об'єднаних Ігор може стати виходом у майбутньому. Як приклад вона навела гіпотетичний союз Росії та Фінляндії з майданчиками в Санкт-Петербурзі та Гельсінкі.

Також Журова окремо уточнила, що такі сценарії можливі не раніше 2038 року, оскільки календар Олімпіад уже розписаний на роки вперед. При цьому найближчі Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Італії з 6 по 22 лютого.

"Я переконана, що Росії під силу провести Олімпіаду в будь-який момент, якщо буде таке рішення. Сьогодні одній країні дійсно складно тягнути Ігри поодинці. Саме тому ідея спільного проведення здається мені логічною та цікавою", — заявила Журова.

