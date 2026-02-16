Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Пурга выбила из строя половину участников слалома на Олимпиаде-2026

Пурга выбила из строя половину участников слалома на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 16:31
Пурга вывела из строя почти половину участников гигантского слалома на ОИ-2026
Чемпион Лукас Пиньейро Бротен после финиша. Фото: Reuters/Gintare Karpaviciute

Мужской слалом на Олимпиаде-2026 в Бормио неожиданно превратился в борьбу не столько с секундомером, сколько со стихией. За несколько минут до старта трассу накрыл плотный снегопад, и видимость резко ухудшилась.

Уже с первых ворот стало ясно, что обычной гонки не будет, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Крутые повороты и свежий рыхлый снег быстро начали "съедать" фаворитов. В числе сошедших оказались двукратный чемпион мира Пако Расса и олимпийский чемпион Лукас Бротен. 

Лукас Пиньейро Бротен
Лукас Пиньейро Бротен стал одним из героев Олимпиады. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Борьбе с соперниками и штормом

К финишу первой попытки добрались лишь 46 спортсменов из 96 стартовавших. Для олимпийского уровня подобное количество сходов выглядит аномально и говорит о том, насколько тяжелыми оказались условия на склоне. Организаторам даже потребовалось время, чтобы окончательно сформировать список тех, кто прошел во вторую попытку. 

Лукас Пиньейро Бротен
Лукас Пиньейро Бротен с золотой медалью. Фото: Reuters/Denis Balibouse

В снежном хаосе появились и неожиданные герои. Представитель Гаити Виано Ричардсон выбрал осторожную тактику и сумел попасть в топ-30, обеспечив себе место в финале второй попытки.  

Напомним, известный гроссмейстер Гарри Каспаров встретился с дисквалифицированным украинским спортсменов Владиславом Гераскевичем. 

Одной из героинь Олимпиады-2026 стала 42-летняя дебютантка Игр, фигуристка Дианна Стеллато-Дудек. 

спорт Лыжный спорт Олимпийские игры-2026 Лукас Пиньейро Бротен Гигантский слалом
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации