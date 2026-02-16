Пурга вывела из строя почти половину участников гигантского слалома на ОИ-2026

Чемпион Лукас Пиньейро Бротен после финиша. Фото: Reuters/Gintare Karpaviciute

Мужской слалом на Олимпиаде-2026 в Бормио неожиданно превратился в борьбу не столько с секундомером, сколько со стихией. За несколько минут до старта трассу накрыл плотный снегопад, и видимость резко ухудшилась.

Уже с первых ворот стало ясно, что обычной гонки не будет, сообщает портал Новини.LIVE.

Крутые повороты и свежий рыхлый снег быстро начали "съедать" фаворитов. В числе сошедших оказались двукратный чемпион мира Пако Расса и олимпийский чемпион Лукас Бротен.

Лукас Пиньейро Бротен стал одним из героев Олимпиады. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Борьбе с соперниками и штормом

К финишу первой попытки добрались лишь 46 спортсменов из 96 стартовавших. Для олимпийского уровня подобное количество сходов выглядит аномально и говорит о том, насколько тяжелыми оказались условия на склоне. Организаторам даже потребовалось время, чтобы окончательно сформировать список тех, кто прошел во вторую попытку.

Лукас Пиньейро Бротен с золотой медалью. Фото: Reuters/Denis Balibouse

В снежном хаосе появились и неожиданные герои. Представитель Гаити Виано Ричардсон выбрал осторожную тактику и сумел попасть в топ-30, обеспечив себе место в финале второй попытки.

