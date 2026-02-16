Відео
Головна Олімпіада Хуртовина вибила з ладу половину учасників слалому на Олімпіаді-2026

Хуртовина вибила з ладу половину учасників слалому на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 16:31
Хуртовина вивела з ладу майже половину учасників гігантського слалому на ОІ-2026
Чемпіон Лукас Піньєйро Бротен після фінішу. Фото: Reuters/Gintare Karpaviciute

Чоловічий слалом на Олімпіаді-2026 у Борміо несподівано перетворився на боротьбу не стільки з секундоміром, скільки зі стихією. За кілька хвилин до старту трасу накрив щільний снігопад, і видимість різко погіршилася.

Уже з перших воріт стало зрозуміло, що звичайних перегонів не буде, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Круті повороти та свіжий пухкий сніг швидко почали "з'їдати" фаворитів. Серед тих, хто зійшов, опинилися дворазовий чемпіон світу Пако Расса та олімпійський чемпіон Лукас Бротен. 

Лукас Пиньейро Бротен
Лукас Піньєйро Бротен став одним із героїв Олімпіади. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Боротьбі з суперниками та штормом

До фінішу першої спроби дісталися лише 46 спортсменів із 96, які стартували. Для олімпійського рівня така кількість сходів виглядає аномально і свідчить про те, наскільки важкими виявилися умови на схилі. Організаторам навіть потрібен був час, щоб остаточно сформувати список тих, хто пройшов у другу спробу.

Лукас Пиньейро Бротен
Лукас Піньєйро Бротен із золотою медаллю. Фото: Reuters/Denis Balibouse

У сніговому хаосі з'явилися і несподівані герої. Представник Гаїті Віано Річардсон обрав обережну тактику та зумів потрапити в топ-30, забезпечивши собі місце у фіналі другої спроби.

Нагадаємо, відомий гросмейстер Гаррі Каспаров зустрівся з дискваліфікованим українським спортсменом Владиславом Гераскевичем.

Однією з героїнь Олімпіади-2026 стала 42-річна дебютантка Ігор, фігуристка Діанна Стеллато-Дудек.

спорт Лижний спорт Олімпійські ігри-2026 Лукас Піньєйру Бротен Гігантський слалом
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
