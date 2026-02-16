Хуртовина вивела з ладу майже половину учасників гігантського слалому на ОІ-2026

Чемпіон Лукас Піньєйро Бротен після фінішу. Фото: Reuters/Gintare Karpaviciute

Чоловічий слалом на Олімпіаді-2026 у Борміо несподівано перетворився на боротьбу не стільки з секундоміром, скільки зі стихією. За кілька хвилин до старту трасу накрив щільний снігопад, і видимість різко погіршилася.

Уже з перших воріт стало зрозуміло, що звичайних перегонів не буде, повідомляє портал Новини.LIVE.

Круті повороти та свіжий пухкий сніг швидко почали "з'їдати" фаворитів. Серед тих, хто зійшов, опинилися дворазовий чемпіон світу Пако Расса та олімпійський чемпіон Лукас Бротен.

Лукас Піньєйро Бротен став одним із героїв Олімпіади. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Боротьбі з суперниками та штормом

До фінішу першої спроби дісталися лише 46 спортсменів із 96, які стартували. Для олімпійського рівня така кількість сходів виглядає аномально і свідчить про те, наскільки важкими виявилися умови на схилі. Організаторам навіть потрібен був час, щоб остаточно сформувати список тих, хто пройшов у другу спробу.

Лукас Піньєйро Бротен із золотою медаллю. Фото: Reuters/Denis Balibouse

У сніговому хаосі з'явилися і несподівані герої. Представник Гаїті Віано Річардсон обрав обережну тактику та зумів потрапити в топ-30, забезпечивши собі місце у фіналі другої спроби.

