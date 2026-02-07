Видео
Главная Олимпиада Пидручный откроет биатлонную гонку Украины на Олимпиаде-2026

Пидручный откроет биатлонную гонку Украины на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 20:45
Пидручный получил особую роль перед биатлонной гонкой на Олимпиаде
Дмитрий Пидручный во время гонки. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Сборная Украины по биатлону завершает подготовку к первой гонке на Зимних Олимпийских играх-2026, которой станет смешанная эстафета. Тренерский штаб определился со стартовой расстановкой.

Первый этап доверили капитану мужской команды Дмитрию Пидручному, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Для украинца это нетипичное решение в текущем сезоне. В олимпийском цикле Дмитрий Пидручный преимущественно закрывал эстафеты на заключительных этапах, где не раз помогал команде совершать рывки по ходу гонки. Тем не менее, в Антгольце-2026 именно он начнет дистанцию, где первыми на трассу выйдут мужчины, а затем женщины. 

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный (слева) на Олимпиаде в Италии. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

В последний раз Пидручный открывал эстафетные гонки более года назад, еще в предыдущем сезоне Кубка мира. Тогда его неоднократно ставили на стартовые этапы, в том числе в Оберхофе и Антгольце, где капитан стабильно удерживал команду в борьбе с лидерами.

С какими условиями столкнется Украина на старте

Смешанная эстафета в Антгольце имеет свою специфику: укороченный круг и плотный пелотон с первых метров дистанции. Украина начнет гонку не из первых рядов, а значит, стартовый этап будет требовать максимально чистой стрельбы и активной работы на трассе. Дополнительную сложность создаст уровень соперников. Одновременно с Пидручным на дистанцию выйдут лидеры Кубка мира и хозяева трассы.

"В миксте круг короче, и здесь нужно сразу включаться в работу. Стрельба выходит на первый план, потому что на этой дистанции сложно что-то отыграть. Мы будем стартовать из середины пелотона, поэтому с первых метров нужно пытаться подтянуться к лидерам", — рассказал Пидручный.

Смешанная эстафета на Олимпиаде-2026 состоится в воскресенье, 8 февраля, начало гонки запланировано на 15:05 по киевскому времени. 

Напомним, знаменосец сборной Украины Владислав Гераскевич ответил на вопрос о том, чем кормят спортсменов в олимпийской деревне. 

Тем временем еще одна спортсменка оказалась недовольна запретом МОК на выражение собственного мнения во время Игр-2026. 

Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Олимпийские игры-2026
Автор: Ярослав Белый
Автор:
Ярослав Белый
