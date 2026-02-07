Пидручный получил особую роль перед биатлонной гонкой на Олимпиаде

Дмитрий Пидручный во время гонки. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Сборная Украины по биатлону завершает подготовку к первой гонке на Зимних Олимпийских играх-2026, которой станет смешанная эстафета. Тренерский штаб определился со стартовой расстановкой.

Первый этап доверили капитану мужской команды Дмитрию Пидручному, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Для украинца это нетипичное решение в текущем сезоне. В олимпийском цикле Дмитрий Пидручный преимущественно закрывал эстафеты на заключительных этапах, где не раз помогал команде совершать рывки по ходу гонки. Тем не менее, в Антгольце-2026 именно он начнет дистанцию, где первыми на трассу выйдут мужчины, а затем женщины.

Дмитрий Пидручный (слева) на Олимпиаде в Италии. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

В последний раз Пидручный открывал эстафетные гонки более года назад, еще в предыдущем сезоне Кубка мира. Тогда его неоднократно ставили на стартовые этапы, в том числе в Оберхофе и Антгольце, где капитан стабильно удерживал команду в борьбе с лидерами.

С какими условиями столкнется Украина на старте

Смешанная эстафета в Антгольце имеет свою специфику: укороченный круг и плотный пелотон с первых метров дистанции. Украина начнет гонку не из первых рядов, а значит, стартовый этап будет требовать максимально чистой стрельбы и активной работы на трассе. Дополнительную сложность создаст уровень соперников. Одновременно с Пидручным на дистанцию выйдут лидеры Кубка мира и хозяева трассы.

"В миксте круг короче, и здесь нужно сразу включаться в работу. Стрельба выходит на первый план, потому что на этой дистанции сложно что-то отыграть. Мы будем стартовать из середины пелотона, поэтому с первых метров нужно пытаться подтянуться к лидерам", — рассказал Пидручный.

Смешанная эстафета на Олимпиаде-2026 состоится в воскресенье, 8 февраля, начало гонки запланировано на 15:05 по киевскому времени.

