Головна Олімпіада Підручний відкриє біатлонну гонку України на Олімпіаді-2026

Підручний відкриє біатлонну гонку України на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 20:45
Підручний отримав особливу роль перед біатлонною гонкою на Олімпіаді
Дмитро Підручний під час гонки. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Збірна України з біатлону завершує підготовку до першої гонки на Зимових Олімпійських іграх-2026, якою стане змішана естафета. Тренерський штаб визначився зі стартовою розстановкою.

Перший етап довірили капітану чоловічої команди Дмитру Підручному, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Для українця це нетипове рішення в поточному сезоні. В олімпійському циклі Дмитро Підручний переважно закривав естафети на заключних етапах, де не раз допомагав команді здійснювати ривки по ходу гонки. Проте, в Антгольці-2026 саме він почне дистанцію, де першими на трасу вийдуть чоловіки, а потім жінки.

Дмитрий Пидручный
Дмитро Підручний (ліворуч) на Олімпіаді в Італії. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Востаннє Підручний відкривав естафетні гонки понад рік тому, ще в попередньому сезоні Кубка світу. Тоді його неодноразово ставили на стартові етапи, зокрема в Обергофі та Антгольці, де капітан стабільно утримував команду в боротьбі з лідерами.

З якими умовами зіткнеться Україна на старті

Змішана естафета в Антгольці має свою специфіку: вкорочене коло та щільний пелотон з перших метрів дистанції. Україна почне перегони не з перших рядів, а отже, стартовий етап вимагатиме максимально чистої стрільби та активної роботи на трасі. Додаткову складність створить рівень суперників. Одночасно з Підручним на дистанцію вийдуть лідери Кубка світу та господарі траси.

"У міксті коло коротше, і тут потрібно відразу включатися в роботу. Стрільба виходить на перший план, тому що на цій дистанції складно щось відіграти. Ми стартуватимемо з середини пелотону, тому з перших метрів потрібно намагатися підтягнутися до лідерів", — розповів Підручний.

Змішана естафета на Олімпіаді-2026 відбудеться в неділю, 8 лютого, початок перегонів заплановано на 15:05 за київським часом.

Нагадаємо, прапороносець збірної України Владислав Гераскевич відповів на запитання про те, чим годують спортсменів в олімпійському селищі.

Тим часом ще одна спортсменка виявилася незадоволена забороною МОК на висловлення власної думки під час Ігор-2026.

спорт Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
