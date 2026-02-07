Підручний отримав особливу роль перед біатлонною гонкою на Олімпіаді

Підручний відкриє біатлонну гонку України на Олімпіаді-2026
Збірна України з біатлону завершує підготовку до першої гонки на Зимових Олімпійських іграх-2026, якою стане змішана естафета. Тренерський штаб визначився зі стартовою розстановкою.
Перший етап довірили капітану чоловічої команди Дмитру Підручному, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".
Для українця це нетипове рішення в поточному сезоні. В олімпійському циклі Дмитро Підручний переважно закривав естафети на заключних етапах, де не раз допомагав команді здійснювати ривки по ходу гонки. Проте, в Антгольці-2026 саме він почне дистанцію, де першими на трасу вийдуть чоловіки, а потім жінки.
Востаннє Підручний відкривав естафетні гонки понад рік тому, ще в попередньому сезоні Кубка світу. Тоді його неодноразово ставили на стартові етапи, зокрема в Обергофі та Антгольці, де капітан стабільно утримував команду в боротьбі з лідерами.
З якими умовами зіткнеться Україна на старті
Змішана естафета в Антгольці має свою специфіку: вкорочене коло та щільний пелотон з перших метрів дистанції. Україна почне перегони не з перших рядів, а отже, стартовий етап вимагатиме максимально чистої стрільби та активної роботи на трасі. Додаткову складність створить рівень суперників. Одночасно з Підручним на дистанцію вийдуть лідери Кубка світу та господарі траси.
"У міксті коло коротше, і тут потрібно відразу включатися в роботу. Стрільба виходить на перший план, тому що на цій дистанції складно щось відіграти. Ми стартуватимемо з середини пелотону, тому з перших метрів потрібно намагатися підтягнутися до лідерів", — розповів Підручний.
Змішана естафета на Олімпіаді-2026 відбудеться в неділю, 8 лютого, початок перегонів заплановано на 15:05 за київським часом.
