Пидручный честно назвал причину неудачи на Олимпиаде-2026

Пидручный честно назвал причину неудачи на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 19:09
Пидручный объяснил 16 место Украины в эстафете по биатлону
Дмитрий Пидручный после гонки. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мужская эстафета на Олимпиаде-2026 завершилась для сборной Украины шестнадцатым местом. Это худший результат команды за последние двадцать восемь лет в этой дисциплине.

Старт получился нервным, а дальнейшее развитие гонки лишь усилило ощущение упущенных возможностей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".



Капитан команды Дмитрий Пидручный вышел на первый этап и уже на начальном рубеже столкнулся с технической заминкой, которая повлияла на ход всей дистанции. Несмотря на попытку стабилизировать ситуацию и сократить отставание, сборная постепенно потеряла позиции и выбыла из борьбы за высокие места. 

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный (слева) во время гонки. Фото: Reuters/Dmytro Pidruchnyi

Ошибка на рубеже изменила ритм гонки

После передачи эстафеты команда пыталась вернуться в топ-10, однако дополнительные патроны и штрафные круги не позволили удержаться в конкурентной группе. В то время как Франция во главе с опытным Кентеном Фийоном Майе уверенно довела гонку до исторического золота, Украина завершила старт далеко за пределами первой десятки.

"К сожалению, во время зарядки обоймы выпал патрон, и я сразу этого не заметил. В магазине оказалось четыре патрона, пятый я вставил, выстрелил, но выстрела не произошло, пришлось добавлять и спешить, из-за чего допустил промах. В итоге пришлось вставлять два дополнительных патрона и, думаю, из-за этого потерял около десяти секунд", — объяснил неудачу Пидручный. 

Напомним, спортсменка из Нидерландов Ютта Лердам была признана одной из главный красавиц Олимпиады-2026.

На парном турнире по фигурному катанию была зафиксирована одна из главных сенсаций олимпийского турнира. 

спорт Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
