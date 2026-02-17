Пидручный объяснил 16 место Украины в эстафете по биатлону

Пидручный честно назвал причину неудачи на Олимпиаде-2026
Мужская эстафета на Олимпиаде-2026 завершилась для сборной Украины шестнадцатым местом. Это худший результат команды за последние двадцать восемь лет в этой дисциплине.
Старт получился нервным, а дальнейшее развитие гонки лишь усилило ощущение упущенных возможностей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Капитан команды Дмитрий Пидручный вышел на первый этап и уже на начальном рубеже столкнулся с технической заминкой, которая повлияла на ход всей дистанции. Несмотря на попытку стабилизировать ситуацию и сократить отставание, сборная постепенно потеряла позиции и выбыла из борьбы за высокие места.
Ошибка на рубеже изменила ритм гонки
После передачи эстафеты команда пыталась вернуться в топ-10, однако дополнительные патроны и штрафные круги не позволили удержаться в конкурентной группе. В то время как Франция во главе с опытным Кентеном Фийоном Майе уверенно довела гонку до исторического золота, Украина завершила старт далеко за пределами первой десятки.
"К сожалению, во время зарядки обоймы выпал патрон, и я сразу этого не заметил. В магазине оказалось четыре патрона, пятый я вставил, выстрелил, но выстрела не произошло, пришлось добавлять и спешить, из-за чего допустил промах. В итоге пришлось вставлять два дополнительных патрона и, думаю, из-за этого потерял около десяти секунд", — объяснил неудачу Пидручный.
