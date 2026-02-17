Відео
Україна
Головна Олімпіада Підручний чесно назвав причину невдачі на Олімпіаді-2026

Підручний чесно назвав причину невдачі на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 19:09
Підручний пояснив 16 місце України в естафеті з біатлону
Дмитро Підручний після гонки. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Чоловіча естафета на Олімпіаді-2026 завершилася для збірної України шістнадцятим місцем. Це найгірший результат команди за останні двадцять вісім років у цій дисципліні.

Старт вийшов нервовим, а подальший розвиток гонки лише посилив відчуття втрачених можливостей, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Капітан команди Дмитро Підручний вийшов на перший етап і вже на початковому рубежі зіткнувся з технічною заминкою, яка вплинула на перебіг всієї дистанції. Попри спробу стабілізувати ситуацію та скоротити відставання, збірна поступово втратила позиції та вибула з боротьби за високі місця.

Дмитрий Пидручный
Дмитро Підручний (ліворуч) під час гонки. Фото: Reuters/Dmytro Pidruchnyi

Помилка на рубежі змінила ритм гонки

Після передачі естафети команда намагалася повернутися в топ-10, проте додаткові патрони та штрафні кола не дозволили втриматися в конкурентній групі. У той час як Франція на чолі з досвідченим Кентеном Фійоном Майє впевнено довела гонку до історичного золота, Україна завершила старт далеко за межами першої десятки.

"На жаль, під час зарядки обойми випав патрон, і я відразу цього не помітив. У магазині виявилося чотири патрони, п'ятий я вставив, вистрілив, але пострілу не сталося, довелося додавати і поспішати, через що допустив промах. У підсумку довелося вставляти два додаткові патрони і, думаю, через це втратив близько десяти секунд", — пояснив невдачу Підручний.

спорт Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
